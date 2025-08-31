Подробно търсене

Интересът към Националната художествена академия расте, въпреки трудностите и конкуренцията, каза ректорът проф. Георги Янков

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Ректорите на трите национални академии по изкуствата - проф. Георги Янков (вляво) от Националната художествена академия (НХА), проф. Сава Димитров (вдясно) от Националната музикална академия (НМА) и чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев (втори отдясно) от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) се събираха днес в рубриката „Цената на успеха“ на 41-вите Празници на изкуствата „ Аполония “ в Созопол. Модератор на събитието е изпълнителният директор на фондация „Аполония” Маргарита Димитрова, снимка: Борислав Бориславов/БТА (ЛФ)
Созопол,  
31.08.2025 15:21
 (БТА)

Демографската криза и конкуренцията от новосъздадени факултети по изкуства са сред основните предизвикателства пред Националната художествена академия (НХА), каза ректорът ѝ проф. Георги Янков в Созопол. Той участва в срещата на тримата ректори на академиите по изкуства - НХА, Националната музикална академия (НМА) и Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), днес в рубриката „Цената на успеха“ на Празниците на изкуствата „Аполония“.

По думите му въпреки трудностите, интересът към НХА расте. „В последните години броят на кандидат-студентите в НХА се увеличава всяка година. Младите хора разбраха, че не е важно да завършиш, каквото и да е висше училище, а да получиш необходимите знания и да се образоваш“, каза той.

Проф. Янков посочи, че един от сериозните проблеми остава ниското заплащане на административните работници заради делегирания бюджет. „Заплатите на колегите от администрацията са доста ниски в сравнение с труда, който полагат. Това води до текучество и ние постоянно търсим начини за дофинансиране“, отбеляза той.

Той коментира и ремонта, който започна това лято в Националната художествена академия. „До миналата година всички казваха: „Как може в такива мизерни условия за XXI век да учите студентите?“. В момента, в който започнахме, казаха: „Как може да съсипвате сградата?“. Не я съсипваме, а и укрепваме я. Появява се един етаж в подпокривното пространство, където е празно и покривът отгоре се превръща в открита галерия за съвременно изкуство, пластика, скулптура. И мисля, че това ще бъде страхотно“, каза проф. Георги Янков.

Ректорът на НХА отбеляза, че откритите 13 гроба от III - V век може да забавят ремонта, който е планирано да приключи до две години и половина.

Националната художествена академия вече от седем години има филиал и в Бургас. Проф. Янков посочи, че създаването му било продиктувано от проучване, което показало, че студентите им в София са главно от столицата и Благоевградска област. Издръжката на студент е много скъпа в София по неговите думи.  

„Сега искам да кажа, че в Бургас имаме пет специалности, водещите пет специалности в НХА са и в Бургас. Имаме някъде между 130 и 150 студенти, което е много добре. Даже преизпълняваме приема в Бургас и много деца получиха възможност от по-далечни краища да дойдат да учат“, каза той.

Проф. Янков отбеляза, че в Бургас НХА създава специални магистърски програми - едната е „Културното наследство в Българското Черноморие“, която да подготвя специалисти в туризма, в музеите, културни институции и да подпомага културния туризъм, живот и здраве. А от догодина правим магистърска програма, подводна археология и реставрация, анонсира той.

Проф. Янков отбеляза, че изложбата на студенти от НХА на „Аполония“ е финалът на проекта „Дипломираните“ на НХА, в който на 17 локации се показват 22 изложби. Идеята е широката общественост да види творбите, а младите художници да добият кураж да продължат да творят, отбеляза той.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.

