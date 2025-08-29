Младите са умни и образовани хора и вярвам, че отечеството не е в опасност, каза пред БТА проф. Георги Янков, ректор на НХА

Това, което се говори обикновено - „Ние какви бяхме, а сега тези, младите, са несериозни“ - не, напротив. Това са едни умни, интелигентни хора, образовани и наистина вярвам, че отечеството не е в опасност. Това каза пред БТА ректорът на Националната художествена академия (НХА) проф. Георги Янков.

Той е в Созопол по повод представянето на изложбата „Дипломираните“, която е част от програмата на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“.

„Това е финалът на един проект на Националната художествена академия, който се казва „Дипломираните“ и на 17 локации показва 22 изложби. Идеята му е Академията да покаже пред широката общественост продукта, нивото и мисленето на нашите дипломници в бакалавърска и магистърска степен в Художествената академия и, разбира се, да им даде кураж и самочувствието уверено да поемат по своя път в търсене на своя личен авторски почерк и реализация“, казва Янков.

Той посочва, че в Созопол е показана палитрата на специалностите, които се изучават в Академията. Има работи на студенти от специалност „Метал“, „Живопис“, „Графика“, „Книга“, „Плакат“ и спецификата на различните средства на материала, чрез който те се изразяват и общите посоки на това, което ги вълнува.

„Ние успяваме да запазим тяхната индивидуалност. Не ги вкарваме в някакви задължителни рамки. Напротив - гледаме да ги научим, да ги образоваме, от тук нататък е техният талант, късмет и работливост. Те ще бъдат тези, които ще им определят развитието“, отбелязва ректорът на НХА.

По думите му винаги има изненади в търсенията на младите колеги. „Понеже тази година мои студенти бяха дипломници в специалност „Плакат и визуална комуникация“ и темата, по която всеки един от тях беше решил да работи и да развие своята серия от плакати, бяха наистина много провокативни, бих казал, много умни“, добавя той.

Янков посочва, че едната серия плакати била „Моят живот в Академията от първия ден, как съм се чувствала и как излизам“. Другата - съвсем диаметрално противоположна. „Едно момиче направи серия от пет плаката за най-емблематичните порно филми, което звучи страшно скандално и в първия момент стряскащо, обаче това е един такъв прочит, който много ни кара да се замислим за тази област в нашето съвремие. Третият направи една ретроспекция за спомените, които се изплъзват - да направиш плакати за такива отвлечени неща е трудно“, разказва ректорът на Академията.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония" се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония", създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония" в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.