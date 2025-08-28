Подробно търсене

Четири изложби поставят началото на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ 2025

Поглед отвисоко над град Созопол. Снимка: кореспондент на БТА в Бургас Христо Стефанов
Созопол,  
28.08.2025 08:00
 (БТА)
С четири изложби в Градската художествена галерия започва 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“, които ще се проведат от днес до 6 септември.

Публиката ще може да види част от експозицията на СГХГ „Европа в България. Отражения на европейски художествени направления в българското изкуство от Освобождението до средата на ХХ век“. Представени са също избрани творби от предстоящото 11-о издание на Международното триенале на сценичния плакат и дипломни проекти на студенти от Националната художествена академия (НХА).

В рамките на триеналето и кампанията „Промени картинката“ ще бъде показана и международната изложба „Ние сме Земята/We Are Earth“.

БТА е медиен партньор на събитието.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

/ВСР

/ХК/

