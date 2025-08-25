Георги Господинов, Владимир Зарев, Йоанна Елми и Мария Конакчиева ще се срещнат с публиката на „Аполония“ тази година

Носителят на „Букър“ Георги Господинов, белетристът Владимир Зарев, младата авторка Йоанна Елми и мемоаристката Мария Конакчиева са сред имената в литературната програма на Празниците на изкуствата „Аполония“. Срещите с читатели ще се състоят в Художествената галерия в Стария град на Созопол от 28 август до 6 септември, съобщават организаторите.

Сред акцентите са допълненото издание на „Инвентарна книга на социализма“ на Господинов, романът „И аз слязох“ на Зарев, биографичната книга „Влюбена в живота“ на Конакчиева и дебютът на Елми „Направени от вина“.

„Безспорен интерес ще предизвика новото допълнено издание на „Инвентарна книга на социализма“, както и някои от най-значимите творби на автора – „Времеубежище“, „Градинарят и смъртта“ и „Невидимите кризи“, отбелязват от екипа на „Аполония.

Посетителите на Празниците на изкуствата ще се срещнат и с Владимир Зарев. През 2019 г. той получава орден „Стара планина“ първа степен за големите си заслуги в областта на българската култура. Сред акцентите на литературната програма тази година е последният му роман „И аз слязох“, определян от автора като най-важната му творба до момента.

В своята биографична книга „Влюбена в живота“, Мария Конакчиева събира лични истории, културни срещи и спомени за значими фигури от българския и френския обществен живот. „Мемоарите ѝ са едновременно изповед и свидетелство за едно необикновено време, белязано от големи събития и личности“, казват организаторите на „Аполония“.

Сред новите лица е Йоанна Елми, която ще представи своята дебютна книга „Направени от вина“, за която Георги Господинов казва: „Роман, който влиза с взлом в детската стая на Прехода, взривява премълчаното, хваща за гърлото и започва един разговор, болезнен, но и разбиращ. Разговор, който отдавна трябваше да бъде проведен…“

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ 2025 ще започнат с премиерни изложби, които ще представят големи български творци и млади таланти. Те ще бъдат показани в художествената галерия на Созопол от 28 август. БТА е медиен партньор на събитието.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства.

