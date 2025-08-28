Тази година сме посветили Празниците на изкуствата „Аполония“ на младостта, каза Маргарита Димитрова

Тази година сме посветили Празниците на изкуствата „Аполония“ на младостта. На младостта, която ни радва. Това каза изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова тази вечер на откриването на изложбите в програмата на 41-ото издание на Празниците на изкуствата в Созопол в Художествената галерия.

Това бе първото от над 70 събития в програмата на фестивала, който ще продължи до 6 септември.

Изпълнителният директор на фондация „Аполония“ посочи, че в галерията е показана връзката между старите автори и млади творци. „И така да срещнем две много много сериозни връзки - две поколения, на старото, което всички ние обичаме, и на новото, което се надявам да ни изведе още по-нагоре“, каза тя.

Димитрова подчерта, че програмата е изградена с мисъл за разнообразната публика – концерти, театрални постановки, литературни четения, изложби и филмови прожекции. „Аполония е празник не само на изкуствата, но и на свободния дух, на споделянето и срещата лице в лице“, добави още изпълнителният директор на фондацията.

В изложбата „Европа в България. Отражения на европейски художествени направления в българското изкуство от Освобождението до средата на ХХ век“ ще видите един много интересен подход, който кураторът Любен Домозетски направи, каза директорът на Софийската градска художествена галерия (СГХГ) Аделина Филева. Тя посочи, че изложбата, която бе открита миналата есен в СГХГ, е с над 200 произведения, а в Созопол е представителна извадка с картини, собственост само на галерията.

Тя посочи, че в изложбата ще се срещнат от ранни произведения от създаването на рисувалното училище до по-късни произведения.

„Това е последната изложба от една поредица от 22 изложби, които направи Националната художествена академия - на 17 локации представи творбите на своите абсолвенти. Вече за трета година тук ние слагаме финалните щрихи на това събитие“ каза ректорът на НХА проф. Георги Янков.

Един от създателите на Международното триенале на сценичния плакат Божидар Йонов каза, че за 11-и път творби от триеналето се представят на „Аполония“. По думите му присъствието на сценичния плакат наистина е прекрасно и заема едно сериозно място.

Деляна Якова, мениджър на „Филип Морис“ отбеляза, че компанията им има кампания „Промени картинката“, в която тази година за първи път си партнират с триеналето за сценичния плакат.

„Нашата кампания е целяща да информира обществото, да провокира всеки един от нас да се замислим за екологичните проблеми на Земята, да намалим отпадъците“, каза тя.

Във фоайето на читалище „Отец Паисий“ е разположена и сценографска изложба на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ). Мира Каланова - ръководител специалност „Сценография“ в НАТФИЗ отбеляза, че не е много често срещано сценографите да правят изложби. НАТФИЗ обучава сценографи вече повече от 15 години и там публиката може да види творбите на много добри бъдещи художници, посочи тя.

БТА е медиен партньор на събитието.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.