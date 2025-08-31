Цената на успеха в сферата на изкуството е висока, защото трудът, който всеки влага, е специфичен, каза ректорът на НМА проф. Сава Димитров

Цената на успеха в сферата на изкуствата е висока, защото трудът, който всеки влага, е специфичен и колективен. Това каза ректорът на Националната музикална академия (НМА) проф. Сава Димитров по време на дискусията „Цената на успеха“, в която днес се включи заедно с ректорите на Националната художествена академия (НХА) - проф. Георги Янков, и на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) - чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев, на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

По думите му ректорът никога не работи сам – успехът се дължи и на администрацията, и на екипа, и на всички, които вярват в него. „Цената на успеха се плаща от администраторите, от хората в екипа и от колегите“, допълни проф. Димитров.

„Ние никога не сме били обявявани в това да бъдем администратори. Ректорите се избират от членовете на академичната общност. Плащаме цената на колективния разум да бъдем посочени като такива, които да ръководим този сложен организъм – академия по изкуствата“, каза той.

Проф. Сава Димитров подчерта, че ръководителите на трите академии по изкуства – музикална, театрална и художествена – отстояват каузата на висшето образование в сферата на изкуствата, която трябва да се развива чрез партньорство със синдикати и Министерството на образованието. „Колкото и културни, и възпитани хора да работят там, те невинаги разбират спецификата на образованието в изкуствата. Ние обаче създаваме кадри, които в един момент се превръщат в основни за държавните структури – музеи, галерии, театри, оркестри“, каза още той.

По думите на проф. Димитров ректорът трябва да може да работи в партньорство с общини и институции, защото именно чрез студентите си академиите отстояват националния интерес и представят България на световната сцена.

Той отбеляза, че предстои откриването на филиал на НМА в Бургас.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.