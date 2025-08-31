Оскар Пиастри увеличи преднината си срещу Ландо Норис на 34 точки след доминантния триумф в Зандвоорт

Гран при на Нидерландия от Формула 1 в Зандвоорт (72 обиколки; 4.259/306.587 км), резултати и класирания:
1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън) - 1:38:29.849 минути*
2. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - на 1.271 секунди
3. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс) - на 3.233
4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - на 5.654
5. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - на 6.327
6. Оливър Берман (Великобритания/Хаас) - на 9.044
7. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) - на 9.497
8. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - на 11.709
9. Юки Цунода (Япония/Ред Бул) - на 13.597
10. Естебан Окон (Франция/Хаас) - на 14.063
11. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) - на 14.511
12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс) - на 17.063
13. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс) - на 17.376
14. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - на 19.725
15. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер) - на 21.565
16. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - на 22.029
17. Пиер Гасли (Франция/Алпин) - на 23.629
18. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - отпаднал
19. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - отпаднал
20. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - отпаднал
* Най-бърза обиколка на Пиастри за 1:12.271 минути.
Класиране в топ 10 при пилотите след 15 от общо 24 състезания:
1. Оскар Пиастри (Австралия/МакЛарън) - 309 точки
2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 275 точки
3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 205 точки
4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 184 точки
5. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 151 точки
6. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 109 точки
7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 64 точки
8. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - 64 точки
9. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - 37 точки
10. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс) - 37 точки
Класиране при конструкторите:
1. Макларън - 584 точки
2. Ферари - 260 точки
3. Мерцедес - 248 точки
4. Ред Бул - 214 точки
5. Уилямс - 80 точки
6. Астън Мартин - 62 точки
7. Рейсинг Булс - 60 точки
8. Заубер - 51 точки
9. Хаас - 44 точки
10. Алпин - 20 точки
/ИК/