Оскар Пиастри увеличи преднината си срещу Ландо Норис на 34 точки след доминантния триумф в Зандвоорт

Гран при на Нидерландия от Формула 1 в Зандвоорт (72 обиколки; 4.259/306.587 км), резултати и класирания: 1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън) - 1:38:29.849 минути* 2. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - на 1.271 секунди 3. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс) - на 3.233 4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - на 5.654 5. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - на 6.327 6. Оливър Берман (Великобритания/Хаас) - на 9.044 7. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) - на 9.497 8. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - на 11.709 9. Юки Цунода (Япония/Ред Бул) - на 13.597 10. Естебан Окон (Франция/Хаас) - на 14.063 11. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) - на 14.511 12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс) - на 17.063 13. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс) - на 17.376 14. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - на 19.725 15. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер) - на 21.565 16. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - на 22.029 17. Пиер Гасли (Франция/Алпин) - на 23.629 18. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - отпаднал 19. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - отпаднал 20. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - отпаднал * Най-бърза обиколка на Пиастри за 1:12.271 минути. Класиране в топ 10 при пилотите след 15 от общо 24 състезания: 1. Оскар Пиастри (Австралия/МакЛарън) - 309 точки 2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 275 точки 3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 205 точки 4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 184 точки 5. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 151 точки 6. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 109 точки 7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 64 точки 8. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - 64 точки 9. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - 37 точки 10. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс) - 37 точки Класиране при конструкторите: 1. Макларън - 584 точки 2. Ферари - 260 точки 3. Мерцедес - 248 точки 4. Ред Бул - 214 точки 5. Уилямс - 80 точки 6. Астън Мартин - 62 точки 7. Рейсинг Булс - 60 точки 8. Заубер - 51 точки 9. Хаас - 44 точки 10. Алпин - 20 точки