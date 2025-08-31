Подробно търсене

Оскар Пиастри увеличи преднината си срещу Ландо Норис на 34 точки след доминантния триумф в Зандвоорт

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Peter Dejong
Зандвоорт,  
31.08.2025 18:00
 (БТА) 
Гран при на Нидерландия от Формула 1 в Зандвоорт (72 обиколки; 4.259/306.587 км), резултати и класирания:

1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън)       - 1:38:29.849 минути*
2. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул)     - на 1.271 секунди
3. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс)        - на 3.233
4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес)   - на 5.654
5. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)        - на 6.327
6. Оливър Берман (Великобритания/Хаас)      - на 9.044
7. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)         - на 9.497
8. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин)   - на 11.709
9. Юки Цунода (Япония/Ред Бул)              - на 13.597
10. Естебан Окон (Франция/Хаас)             - на 14.063
11. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин)      - на 14.511
12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс)    - на 17.063
13. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс)    - на 17.376
14. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер)       - на 19.725
15. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер)     - на 21.565
16. Кими Антонели (Италия/Мерцедес)         - на 22.029
17. Пиер Гасли (Франция/Алпин)              - на 23.629
18. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън)   - отпаднал
19. Шарл Льоклер (Монако/Ферари)            - отпаднал
20. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари)   - отпаднал
* Най-бърза обиколка на Пиастри за 1:12.271 минути.

Класиране в топ 10 при пилотите след 15 от общо 24 състезания:
1. Оскар Пиастри (Австралия/МакЛарън)       - 309 точки
2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън)    - 275 точки
3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул)     - 205 точки 
4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес)   - 184 точки
5. Шарл Льоклер (Монако/Ферари)             - 151 точки
6. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари)    - 109 точки
7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес)          - 64 точки
8. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)        - 64 точки
9. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер)        - 37 точки
10. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс)       - 37 точки

Класиране при конструкторите:
1. Макларън     - 584 точки
2. Ферари       - 260 точки
3. Мерцедес     - 248 точки
4. Ред Бул      - 214 точки
5. Уилямс       - 80 точки
6. Астън Мартин - 62 точки
7. Рейсинг Булс - 60 точки
8. Заубер       - 51 точки
9. Хаас         - 44 точки
10. Алпин       - 20 точки

