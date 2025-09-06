Подробно търсене

Пиер Гасли поднови договора си с отбора на Алпин до края на сезон 2028

Кремена Младенова
Пиер Гасли поднови договора си с отбора на Алпин до края на сезон 2028
Пиер Гасли поднови договора си с отбора на Алпин до края на сезон 2028
снимка: AP Photo/Denes Erdos
Монца,  
06.09.2025 14:28
 (БТА)

Френският пилот Пиер Гасли удължи договора си с тима на Алпин до края на сезон 2028, обяви отборът от Формула 1, собственост на Рено, преди на Гран при на Италия на пистата "Монца".

Алпин е последен в подреждането при конструкторите след 15 от 24 кръга, а Гасли спечели всичките 20 точки на тима досега, като най-високо му класиране беше шестото място във Великобритания.

Бившият шампион от Формула 2 се присъедини към Алпин през 2023 година.

"Развълнуван съм да посветя дългосрочното си бъдеще на Алпин. Като французин, да карам за френска автомобилна компания ме кара да се чувствам много горд", заяви Пиер Гасли.

"Винаги съм усещал, че този отбор е правилното място за мен", добави пилотът.

29-годишният Пиер Гасли каза още, че подкрепата на лидера на отбора Флавио Бриаторе и ангажираността на новоназначения изпълнителен директор на Рено Франсоа Прово, както и на заводския персонал, са направили решението му напълно естествено.

"Искам да бъда тук и в следващите години и да постигна нашата обща цел - да печелим състезания и шампионати", допълни той.

Все още има несигурност кой ще бъде партньор на французина в пилотския екип през следващия сезон.

/КМ/

Свързани новини

31.08.2025 18:00

Оскар Пиастри увеличи преднината си срещу Ландо Норис на 34 точки след доминантния триумф в Зандвоорт

Гран при на Нидерландия от Формула 1 в Зандвоорт (72 обиколки; 4.259/306.587 км), резултати и класирания: 1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън)       - 1:38:29.849 минути* 2. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул)     - на 1.271 секунди 3. Исак Аджар
30.08.2025 17:46

Оскар Пиастри спечели квалификацията за Гран при на Нидерландия от Формула 1

Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри спечeли квалификацията преди Гран при на Нидерландия от Формула 1 след оспорвана битка със съотборника си Ландо Норис. Австралиецът има преднина от девет точки срещу британеца преди състезанието в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:31 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация