Пиер Гасли поднови договора си с отбора на Алпин до края на сезон 2028

Френският пилот Пиер Гасли удължи договора си с тима на Алпин до края на сезон 2028, обяви отборът от Формула 1, собственост на Рено, преди на Гран при на Италия на пистата "Монца".

Алпин е последен в подреждането при конструкторите след 15 от 24 кръга, а Гасли спечели всичките 20 точки на тима досега, като най-високо му класиране беше шестото място във Великобритания.

Бившият шампион от Формула 2 се присъедини към Алпин през 2023 година.

"Развълнуван съм да посветя дългосрочното си бъдеще на Алпин. Като французин, да карам за френска автомобилна компания ме кара да се чувствам много горд", заяви Пиер Гасли.

"Винаги съм усещал, че този отбор е правилното място за мен", добави пилотът.

29-годишният Пиер Гасли каза още, че подкрепата на лидера на отбора Флавио Бриаторе и ангажираността на новоназначения изпълнителен директор на Рено Франсоа Прово, както и на заводския персонал, са направили решението му напълно естествено.

"Искам да бъда тук и в следващите години и да постигна нашата обща цел - да печелим състезания и шампионати", допълни той.

Все още има несигурност кой ще бъде партньор на французина в пилотския екип през следващия сезон.