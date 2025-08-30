Оскар Пиастри спечели квалификацията за Гран при на Нидерландия от Формула 1

Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри спечeли квалификацията преди Гран при на Нидерландия от Формула 1 след оспорвана битка със съотборника си Ландо Норис. Австралиецът има преднина от девет точки срещу британеца преди състезанието в Зандвоорт.

Норис бе първенец в свободните тренировки в Нидерландия и доминацията на пилотите на Макларън продължи в квалификацията. Пиастри бе най-бърз в първата сесия, след това бе изместен от Норис, но в третата се върна на върха с 1:08.662 минути.

Норис опита да излезе начело в последните обиколки, но трябваше да се задоволи с втора позиция и пасив от 0.012 секунди. Макс Ферстапен пък стигна до трето място с болид на Ред Бул и ще стартира редом до Исак Аджар, който записа личен рекорд с четвърто място за Рейсинг Булс.

Резултати от квалификациите в Зандвоорт: 1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън) - 1:08.662 минути 2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 1:08.674 3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 1:08.925 4. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс) - 1:09.208 5. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 1:09.255 6. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 1:09.340 7. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 1:09.390 8. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс) - 1:09.500 9. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс) - 1:09.505 10. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - 1:09.630 11. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) 12. Юки Цунода (Япония/Ред Бул) 13. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер) 14. Пиер Гасли (Франция/Алпин) 15. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) 16. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) 17. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) 18. Естебан Окон (Франция/Хаас) 19. Оливър Берман (Великобритания/Хаас) 20. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)