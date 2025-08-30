Подробно търсене

Оскар Пиастри спечели квалификацията за Гран при на Нидерландия от Формула 1

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Patrick Post
Зандвоорт,  
30.08.2025 17:46
 (БТА)

Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри спечeли квалификацията преди Гран при на Нидерландия от Формула 1 след оспорвана битка със съотборника си Ландо Норис. Австралиецът има преднина от девет точки срещу британеца преди състезанието в Зандвоорт. 

Норис бе първенец в свободните тренировки в Нидерландия и доминацията на пилотите на Макларън продължи в квалификацията. Пиастри бе най-бърз в първата сесия, след това бе изместен от Норис, но в третата се върна на върха с 1:08.662 минути.

Норис опита да излезе начело в последните обиколки, но трябваше да се задоволи с втора позиция и пасив от 0.012 секунди. Макс Ферстапен пък стигна до трето място с болид на Ред Бул и ще стартира редом до Исак Аджар, който записа личен рекорд с четвърто място за Рейсинг Булс. 

Резултати от квалификациите в Зандвоорт:
1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън)       - 1:08.662 минути 
2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън)    - 1:08.674
3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул)     - 1:08.925
4. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс)        - 1:09.208
5. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес)   - 1:09.255
6. Шарл Льоклер (Монако/Ферари)             - 1:09.340
7. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари)    - 1:09.390
8. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс)     - 1:09.500
9. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс)     - 1:09.505
10. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин)  - 1:09.630
11. Кими Антонели (Италия/Мерцедес)
12. Юки Цунода (Япония/Ред Бул) 
13. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер)
14. Пиер Гасли (Франция/Алпин) 
15. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)
16. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин)
17. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) 
18. Естебан Окон (Франция/Хаас)
19. Оливър Берман (Великобритания/Хаас)
20. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)

/ИК/

