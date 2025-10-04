Постановката "Анна - непоправимата" ще бъде представена в Стара Загора

Постановката "Анна - непоправимата" на режисьора Надя Панчева ще бъде представена в Стара Загора. Това става ясно от програмата на фестивала на книгата Post Scriptum. Пиесата ще се играе на 7 октомври, вторник, в залата на Държавния куклен театър в Стара Загора.

Текстът е на италианския автор Стефано Масини и е написан през 2007 г., година след убийството на руската журналистка Анна Политковска, на която е посветен. Продукцията е поставяна на сцена в САЩ, Белгия и Франция, а България е първата държава от Източна Европа, в която се играе, отбелязват организаторите.

Историята стъпва на извадки от личните бележници на Политковска, на репортажите и книгите ѝ и на действителни събития от нейния живот, допълват те. И посочват, че творбата засяга въпросите за морала в съвременния свят - както в политиката, така и в журналистиката, за свободата на словото и цената, която се плаща за защитата му. Анна Политковска е убита на 7 октомври 2006 г.

Актрисата Невена Калудова се превъплъщава в образа на Анна, за което се подготвя повече от година.

Фестивалът за литература Post Scriptum се осъществява с финансовата подкрепа на Община Стара Загора по процедура на инструмента NextGenerationEU и се организира от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в града.