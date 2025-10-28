Галерия „Риволи" отдава почит на класически и съвременни имена, вдъхновени от духа на сюрреализма

Столичната галерия „Риволи" ще отдаде почит на класически и съвременни имена, вдъхновени от духа на сюрреализма, с изложбата „101 години сюрреализъм“. Откриването е днес, 28 октомври, от 18:00 ч. , съобщават от екипа на галерията.

През 1924 г. Андре Бретон публикува Манифеста на сюрреализма – текст, който преобръща художествените традиции и отваря път към ново измерение на въображението, припомнят организаторите.

В изложбата участват Мирей Крамер, Ханс Белмер, Хуан Миро, Уго Атарди, Ксавие Грау Масип, Оле Олсон, Ханс Крен, Манфред Гарстка, Марк Иманс, Салвадор Дали, Мани-Кюр, Константин Теречкович, Джоана Глейзър, д-р Николай Болтаджиев и други.

По думи на организаторите тяхното изкуство е пъстър хор от гласове – от класическите символи и визуални експерименти до съвременни интерпретации на съня и подсъзнанието.

Куратор на изложбата е художникът и преподавател Сандра Блажева - доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства. Специализирала е в Англия и Испания, където задълбочава изследванията си върху цвета, формата и визуалните символи в съвременната испанска живопис. Автор е на научни публикации и доклади, представени на международни конференции, допълват от екипа на галерия „Риволи".

