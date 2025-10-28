Подробно търсене

Премиерът на Ямайка предупреди за опасност от "значителни разрушения" вследствие на урагана Мелиса

Хора, подслонили се в училище, преди пристигането на урагана Мелиса. Снимка: АП/Matias Delacroix.
Порт Роял,  
28.10.2025 02:55
Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че ураганът Мелиса, който се приближава към западната част на страната, може да причини значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки, предаде Франс прес.

"Не мисля, че има инфраструктура в този регион, която да издържи ураган от 5-та категория", заяви той по телевизия Си Ен Ен. Мелиса вече е достигнала най-високата степен на сила по петстепенната скала.

"Може да има значителни разрушения", подчерта премиерът.

Ураганът вече донесе проливни дъждове в столицата Порт Роял, преди да е достигнал Ямайка. Скоростта на ветровете достига 280 км/ч.

