Премиерът на Ямайка предупреди за опасност от "значителни разрушения" вследствие на урагана Мелиса

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че ураганът Мелиса, който се приближава към западната част на страната, може да причини значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки, предаде Франс прес.

"Не мисля, че има инфраструктура в този регион, която да издържи ураган от 5-та категория", заяви той по телевизия Си Ен Ен. Мелиса вече е достигнала най-високата степен на сила по петстепенната скала.

"Може да има значителни разрушения", подчерта премиерът.

Ураганът вече донесе проливни дъждове в столицата Порт Роял, преди да е достигнал Ямайка. Скоростта на ветровете достига 280 км/ч.