Николай Станоев
Ураганът "Мелиса" вече е от четвърта категория
Наводнения, причинени от урагана "Мелиса", в Санто Доминго - столицата на Доминиканската република, 24 октомври 2025 г. Снимка: АП/Ricardo Hernandez
Маями,  
26.10.2025 12:20
 (БТА)

Ураганът "Мелиса" продължава да набира сила над Карибско море и вече е от четвърта категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън, съобщи днес Националният център на САЩ за наблюдение на ураганите, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Скоростта на съпътстващите ветрове се е увеличила до 220 километра в час.

В момента бурята, която по-рано днес се засили до ураган, се намира на около 195 километра в посока юг-югоизток от столицата на Ямайка - Кингстън, и на приблизително 450 километра на юг-югозапад от Гуантанамо, Куба.

Базираният в Маями център прогнозира потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити.

Очаква се "Мелиса" да бъде силен ураган, когато навлезе над сушата в Ямайка утре вечерта или вдругиден сутринта и над Куба във вторник вечерта.

 

 

/НС/

