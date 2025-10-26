Ураганът "Мелиса" вече е от четвърта категория

site.btaУраганът "Мелиса" вече е от четвърта категория
Ураганът "Мелиса" продължава да набира сила над Карибско море и вече е от четвърта категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън, съобщи днес Националният център на САЩ за наблюдение на ураганите, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.
Скоростта на съпътстващите ветрове се е увеличила до 220 километра в час.
В момента бурята, която по-рано днес се засили до ураган, се намира на около 195 километра в посока юг-югоизток от столицата на Ямайка - Кингстън, и на приблизително 450 километра на юг-югозапад от Гуантанамо, Куба.
Базираният в Маями център прогнозира потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити.
Очаква се "Мелиса" да бъде силен ураган, когато навлезе над сушата в Ямайка утре вечерта или вдругиден сутринта и над Куба във вторник вечерта.
