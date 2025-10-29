Подробно търсене

Ураганът „Мелиса“ отслабна леко, достигайки Ямайка

Виктор Турмаков
Ураганът „Мелиса“ отслабна леко, достигайки Ямайка
Ураганът „Мелиса“ отслабна леко, достигайки Ямайка
Наводнения в Ямайка, причинени от урагана "Мелиса". Снимка: AP/Matias Delacroix
Маями, Флорида,  
29.10.2025 04:40
 (БТА)

Ураганът „Мелиса“ в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила и беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава „животозастрашаващ“, според американския Национален център по ураганите, предаде ДПА.

Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч, съобщи разположеният в Маями център.

По-рано „Мелиса“ достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи 295 км/ч.

„Мелиса“ вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.

В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява „изключително опасна и животозастрашаваща ситуация“, призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за „катастрофални щети“.

Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.

„Мелиса“ е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Червеният кръст предупреди, че въздействието му може да бъде „вероятно безпрецедентно“ за островната държава с близо три милиона души население.

/ВТ/

Свързани новини

28.10.2025 16:47

Предупреждение за наводнения е издадено в Доминиканската република след преминаването на урагана "Мелиса"

Мощният ураган "Мелиса" днес се измести от Доминиканската република, но властите в страната се опасяват от наводнения и свлачища, причинени от проливните дъждове, предаде Франс прес.
28.10.2025 13:22

Червеният кръст предупреди, че най-малко 1,5 милиона души могат да бъдат засегнати от урагана "Мелиса" в Ямайка

Ураганът "Мелиса", който може да се окаже най-силният връхлитал някога Ямайка и който вече причини смъртта на няколко души по пътя си, може да засегне най-малко 1,5 милиона души, предупреди днес Червеният кръст, цитиран от Франс прес. "Тези числа
28.10.2025 02:55

Премиерът на Ямайка предупреди за опасност от "значителни разрушения" вследствие на урагана "Мелиса"

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че ураганът Мелиса, който се приближава към западната част на страната, може да причини значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки, предаде Франс прес.
27.10.2025 15:35

Ураганът "Мелиса" вече е от пета категория и се очаква да стигне бреговете на Ямайка

Ураганът "Мелиса" стигна пета категория и се доближава до Ямайка, където според прогнозите стихията може да предизвика катастрофални наводнения, множество свлачища и големи щети по инфраструктурата, предаде Асошиейтед прес.
26.10.2025 12:20

Ураганът "Мелиса" вече е от четвърта категория

Ураганът "Мелиса" продължава да набира сила над Карибско море и вече е от четвърта категория по петстепенната скала на Сафир-Симпсън, съобщи Националният център на САЩ за наблюдение на ураганите, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес.
26.10.2025 01:54

Бурята "Мелиса" се засили до ураган; катастрофални наводнения се очакват в Северните Кариби

Метеоролози от САЩ обявиха код за опасност от ураган за Ямайка, след като тропическата буря "Мелиса" достигна силата на ураган, предвещаващ катастрофални наводнения в Северните Кариби, предаде Асошиейтед прес.
21.10.2025 18:59

Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море и се насочва към Хаити

Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море, като метеоролози предупредиха, че по-късно тази седмица в Хаити и Ямайка може да има силни ветрове и наводнения, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:03 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация