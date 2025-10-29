Ураганът "Мелиса" се насочва към Куба, докато в Ямайка ще започне оценка на щетите

Ураганът „Мелиса“ намаля до трета категория по петстепенната скала за измерване на силата на ураганите, насочвайки се към Куба, след като премина през Ямайка и предизвика огромни опустошения там, предадоха световните агенции.

Стихията се движи на североизток със скорост от 17 километра в час и сега е на 130 километра югозападно от град Гуантанамо в Куба. В Куба е обявена тревога в източните части на страната. Очаква се стихията да връхлети сушата в Куба по-късно днес местно време. Над 700 000 души са били евакуирани вече от някои райони на островната страна.

Предупреждение за ураган е издадено и за централните части на Бахамските острови.

Същевременно в Ямайка властите се готвят за оценка на щетите, причинени от бурята. Над половин милион души в страната са без ток. Има повалени дървета, съборени електрически стълбове и големи наводнения. Спасителните екипи имат трудности да достигнат засегнатите райони в южните и югозападните части на страната. Нанесени са и щети на четири болници, от които една е без ток и 75 пациенти е трябвало да бъдат евакуирани.

Ураганът връхлетя Ямайка вчера със сила от пета степен и пориви на вятъра със скорост от 295 километра в час.

ООН заяви, че координира доставки на помощи за Ямайка по море откъм Барбадос. Доставки по въздуха ще има, когато метеорологичните условия се подобрят. Метеоролози предупреждават, че дъждовете и ветровете ще продължат още няколко дни в Ямайка.