Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

ЕФЕ: Изключително опасният ураган "Мелиса" връхлетя Куба

Атанаси Петров
ЕФЕ: Изключително опасният ураган "Мелиса" връхлетя Куба
ЕФЕ: Изключително опасният ураган "Мелиса" връхлетя Куба
Мъж се разхожда в дъжда, преди ураганът "Мелиса" да връхлети крайбрежните селища в провинция Сантяго де Куба, 28 октомври 2025 г. Снимка: АП/Ramón Espinosa
Хавана,  
29.10.2025 14:53
 (БТА)

Ураганът от трета категория "Мелиса" достигна сушата на източното крайбрежие на Куба днес, отприщвайки силни ветрове, проливни дъждове и бурно вълнение, съобщи агенция ЕФЕ.

Според Националния център за ураганите на САЩ "Мелиса" е достигнала брега близо до Сантяго де Куба с постоянни ветрове от около 195 км в час.

Метеорологичният институт на Куба, от своя страна, съобщи, че ураганът, движещ се на североизток със 17 км в час, е с постоянни ветрове над 200 км в час, носейки валежи и вълни, достигащи височина от осем метра.

Прогнозите са, че след като остане над сушата в продължение на шест до осем часа, "Мелиса" ще се върне в морето. Тежките метеорологични условия обаче ще продължат в цяла Куба още осем до десет часа.

Властите определиха урагана като изключително опасен, предупреждавайки за внезапни наводнения, свлачища, срутвания и възможни аварии на язовирите. Над 735 000 души са изведени от домовете им. Повечето са отседнали при роднини или приятели, докато други са настанени в държавни приюти.

Общественият транспорт в източните провинции е спрян, училищата са затворени, а инфраструктурата е обезопасена. Две от седемте топлоелектрически централи в страната са затворени, тъй като се намират на пътя на бурята.

Президентът Мигел Диас-Канел призова гражданите да действат "отговорно и предпазливо", предупреждавайки, че предстои "много трудна нощ за цялата страна".

През 2017 г. Куба бе ударена от урагана от пета категория "Ирма", който уби 10 души и нанесе щети за около 13 милиарда долара.

Кубинските метеоролози вече предупредиха, че тазгодишният сезон на атлантическите урагани, който ще продължи от 1 юни до 30 ноември, ще бъде "много активен", като се очакват до осем урагана.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)

/ЛМ/

Свързани новини

29.10.2025 08:37

Ураганът "Мелиса" се насочва към Куба, докато в Ямайка ще започне оценка на щетите

Ураганът „Мелиса“ намаля до трета категория по петстепенната скала за измерване на силата на ураганите, насочвайки се към Куба, след като премина през Ямайка и предизвика огромни опустошения там, предадоха световните агенции. Стихията се движи на
29.10.2025 04:40

Ураганът „Мелиса“ отслабна леко, достигайки Ямайка

Ураганът „Мелиса“ в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила и беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава „животозастрашаващ“, според американския Национален център по ураганите,
28.10.2025 16:47

Предупреждение за наводнения е издадено в Доминиканската република след преминаването на урагана "Мелиса"

Мощният ураган "Мелиса" днес се измести от Доминиканската република, но властите в страната се опасяват от наводнения и свлачища, причинени от проливните дъждове, предаде Франс прес.
28.10.2025 13:22

Червеният кръст предупреди, че най-малко 1,5 милиона души могат да бъдат засегнати от урагана "Мелиса" в Ямайка

Ураганът "Мелиса", който може да се окаже най-силният връхлитал някога Ямайка и който вече причини смъртта на няколко души по пътя си, може да засегне най-малко 1,5 милиона души, предупреди днес Червеният кръст, цитиран от Франс прес. "Тези числа

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:19 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация