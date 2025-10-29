ЕФЕ: Изключително опасният ураган "Мелиса" връхлетя Куба

Ураганът от трета категория "Мелиса" достигна сушата на източното крайбрежие на Куба днес, отприщвайки силни ветрове, проливни дъждове и бурно вълнение, съобщи агенция ЕФЕ.

Според Националния център за ураганите на САЩ "Мелиса" е достигнала брега близо до Сантяго де Куба с постоянни ветрове от около 195 км в час.

Метеорологичният институт на Куба, от своя страна, съобщи, че ураганът, движещ се на североизток със 17 км в час, е с постоянни ветрове над 200 км в час, носейки валежи и вълни, достигащи височина от осем метра.

Прогнозите са, че след като остане над сушата в продължение на шест до осем часа, "Мелиса" ще се върне в морето. Тежките метеорологични условия обаче ще продължат в цяла Куба още осем до десет часа.

Властите определиха урагана като изключително опасен, предупреждавайки за внезапни наводнения, свлачища, срутвания и възможни аварии на язовирите. Над 735 000 души са изведени от домовете им. Повечето са отседнали при роднини или приятели, докато други са настанени в държавни приюти.

Общественият транспорт в източните провинции е спрян, училищата са затворени, а инфраструктурата е обезопасена. Две от седемте топлоелектрически централи в страната са затворени, тъй като се намират на пътя на бурята.

Президентът Мигел Диас-Канел призова гражданите да действат "отговорно и предпазливо", предупреждавайки, че предстои "много трудна нощ за цялата страна".

През 2017 г. Куба бе ударена от урагана от пета категория "Ирма", който уби 10 души и нанесе щети за около 13 милиарда долара.

Кубинските метеоролози вече предупредиха, че тазгодишният сезон на атлантическите урагани, който ще продължи от 1 юни до 30 ноември, ще бъде "много активен", като се очакват до осем урагана.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)