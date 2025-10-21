Подробно търсене

Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море и се насочва към Хаити

Анелия Пенкова
Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море и се насочва към Хаити
Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море и се насочва към Хаити
(AP Photo/Allison Joyce)
Маями,  
21.10.2025 18:59
 (БТА)

Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море, като метеоролози предупредиха, че по-късно тази седмица в Хаити и Ямайка може да има силни ветрове и наводнения, предаде Асошиейтед прес. 

Американският национален център за изследване на ураганите издаде предупреждение за ураган за части от Хаити, а правителството в Ямайка издаде предупреждение за тропическа буря на острова. 

Тази сутрин "Мелиса" се намираше на около 480 км южно от Порт о Пренс с ветрове, достигащи скорост от 80 км/час. Стихията се придвижва на запад с 23 км/час. 

Официални лица заявиха, че до петък в Хаити и Доминиканската република може да има 13 до 25 см дъжд, а в Аруба, Пуерто Рико и Ямайка – 2,5 до 8 см.

/ЛМ/

Свързани новини

18.10.2025 16:50

Десетки хиляди евакуирани във Филипините при приближаването на урагана "Фъншън"

Десетки хиляди жители на Филипините бяха евакуирани днес от домовете си по тихоокеанското крайбрежие, поради опасения от наводнения в момент, когато тропическата буря "Фъншън" връхлита района, предаде Франс прес.
09.10.2025 16:53

Тропическата буря „Джери“ бушува в Атлантическия океан, а „Присила“ се придвижва в тихоокеанското крайбрежие на Мексико

Тропическата буря „Джери“ бушува днес в Атлантическия океан, приближавайки Подветрените острови, а тропическата буря „Присила“ се придвижва край тихоокеанските брегове на Мексико, предаде Асошиейтед прес.
02.10.2025 05:56

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови; бяха затворени летище, училища и правителствени сгради

Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:29 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация