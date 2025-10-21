Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море и се насочва към Хаити

Тропическата буря "Мелиса" се заформи в Карибско море, като метеоролози предупредиха, че по-късно тази седмица в Хаити и Ямайка може да има силни ветрове и наводнения, предаде Асошиейтед прес.

Американският национален център за изследване на ураганите издаде предупреждение за ураган за части от Хаити, а правителството в Ямайка издаде предупреждение за тропическа буря на острова.

Тази сутрин "Мелиса" се намираше на около 480 км южно от Порт о Пренс с ветрове, достигащи скорост от 80 км/час. Стихията се придвижва на запад с 23 км/час.

Официални лица заявиха, че до петък в Хаити и Доминиканската република може да има 13 до 25 см дъжд, а в Аруба, Пуерто Рико и Ямайка – 2,5 до 8 см.