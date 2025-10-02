Подробно търсене

Бурята "Имелда" връхлетя Бермудските острови; бяха затворени летище, училища и правителствени сгради

Иво Тасев
Път в Хамилтън, Бермуда, е затворен в очакване на бурята "Имелда", 1 октомври, 2025 г. Снимка: AM*Anthony Wade
Вашингтон/Лондон,  
02.10.2025 05:56
Тропическата буря от втора категория "Имелда" връхлетя късно снощи Бермудските острови, като почти всички основни дейности на британската територия бяха преустановени, предаде Асошиейтед прес.

Бурни ветрове и поройни дъждове се очакват в Бермуда и днес, като според метеоролозите стихията ще отмине към полунощ.

Беше издаден код за ураган. "Имелда" беше най-мощна на югозападното крайбрежие на Бермуда. Съпътстващите ветрове достигнаха 155 километра в час, отчете Националният център за ураганите на САЩ в Маями, щата Флорида.

"Това е опасна буря, с която идват опустошителни ветрове, поройни дъждове и големи вълни", заяви министърът по националната сигурност на Бермудските острови Майкъл Уийкс, цитиран от АП.

Всички държавни училища бяха затворени, а дейността на международното летище бе преустановена, като там бяха мобилизирани 100 военнослужещи, готови да действат по спешност.

Спря да работи и държавната администрация, отбелязва АП.

