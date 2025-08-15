Подробно търсене

Ураганът "Ерин" се очаква да донесе проливни дъждове в части от Карибско море

Петя Димитрова
Заместник-директорът на националния център за урагани, Джейми Роум, с ъпдейт за тропическата буря Ерин, 14 август 2025 г., Маями. Снимка: АП/Lynne Sladky
Сан Хуан (Пуерто Рико),  
15.08.2025 19:26
 (БТА)

Ураганът "Ерин" се формира днес в Атлантическия океан и се очаква да донесе проливни дъждове, за които има вероятност да доведат до наводнения и свлачища в Пуерто Рико и Вирджинските острови, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на метеоролози.

Бурята се засили днес до ураган, докато се приближава към североизточната част на Карибско море.

Очаква се "Ерин" да остане над открити води, въпреки че бяха издадени предупреждения за тропическа буря за Ангуила и Барбуда, Сен Мартен и Сен Барт и др.

Според прогнозите довечера ще започнат проливни дъждове в Антигуа и Барбуда, Американските и Британските Вирджински острови, както и в южната и източната част на Пуерто Рико. Според Националния център за урагани в Маями се очакват до 10 сантиметра валежи, като на места те могат да достигнат до 15 сантиметра. Синоптиците предупредиха и за опасни мъртви течения.

Макар че се прогнозираше бурята да засегне части от Карибите, към тази сутрин потенциалното ѝ въздействие върху Източното крайбрежие на Съединените щати е неясно, по думите на синоптиците.

Ерин е петият тропически циклон от атлантическия сезон 2025 г., но първият ураган. Очаква се да се превърне и в първия голям ураган за сезона, като Националната метеорологична служба прогнозира, че през уикенда ще достигне трета катерогия по петстепенната скала на Сафир-Симпсън.

Бурята от категория 1 се намираше на 740 километра източно от северните Подветрени острови, с максимална постоянна скорост на вятъра от 120 км/ч, според базирания в Маями американски Национален център за наблюдение на ураганите.

