Ураганът "Ерин" заплашва да се засили отново при приближаването си към Бахамските острови

Алексей Маргоевски
Сателитна снимка на урагана "Ерин", 16 август 2025 г. Снимка: NOAA via AP
Вашингтон,  
18.08.2025 01:43
 (БТА)

Ураганът "Ерин" може да се засили в следващите дни при приближаването си към Бахамите в Карибския басейн, обширен район в Северния Атлантик, който вече е засегнат от силни ветрове и проливни дъждове с риск от наводнения и свлачища, предупредиха вчера американските метеорологични служби, цитирани от Асошиейтед прес.

В Пуерто Рико, американска територия, опустошена през 2017 г. от урагана "Мария", над 150 000 души вече са без ток заради преминаването на урагана "Ерин".  

Първият ураган за сезона над Северния Атлантик се засили в събота, достигайки максималната пета категория, определена като "катастрофална" от Американския център за ураганите (АЦУ), преди скоростта на ветровете да намалее и той да бъде понижен до трета категория.

Около 14:00 ч. източноамериканско време вчера обаче АЦУ предупреди, че "Ерин" вероятно ще се засили отново през следващите дни" и че "е издадено предупреждение за тропическа буря за югоизточната част на Бахамите”, недалеч от бреговете на Флорида.

Свързани новини

17.08.2025 18:26

Ураганът "Ерин" отслабна до трета категория

Ураганът "Ерин" отслабна до трета категория, но вихровата му периферия продължава да предизвиква проливни дъждове над Вирджинските острови и Пуерто Рико, предаде Асошиейтед прес.
16.08.2025 12:17

Ураганът „Ерин“, който се формира в Атлантическия океан, се засили до трета категория

Ураганът „Ерин“, който се формира в Атлантическия океан, се засили до трета категория, докато е в зоната на Карибите, предаде Асошиейтед прес, като се позова на американския Национален център за ураганите. Стихията се намира на 275 километра
15.08.2025 19:26

Ураганът "Ерин" се очаква да донесе проливни дъждове в части от Карибско море

Ураганът "Ерин" се формира в Атлантическия океан и се очаква да донесе проливни дъждове, за които има вероятност да доведат до наводнения и свлачища в Пуерто Рико и Вирджинските острови, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на метеоролози.

