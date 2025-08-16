Подробно търсене

Ураганът „Ерин“, който се формира в Атлантическия океан, се засили до трета категория

Габриела Големанска
Снимка: NOAA via AP
Маями,  
16.08.2025 12:17
 (БТА)

Ураганът „Ерин“, който се формира в Атлантическия океан, се засили до трета категория, докато е в зоната на Карибите, предаде Асошиейтед прес, като се позова на американския Национален център за ураганите.

Стихията се намира на 275 километра североизточно от Ангиля с ветрове със скорост от 195 километра в час. Ураганът се придвижва западно-северозападно със скорост от 31 километра в час.

Не се очаква „Ерин“ да връхлети сушата, но силните му ветрове вече се усещат на някои карибски острови.

/ГГ/

