Програма за закрила на детето на Община Враца за 2025 г. ще приемат на днешното си заседание общинските съветници

site.btaПрограма за закрила на детето на Община Враца за 2025 г. ще приемат на днешното си заседание общинските съветници
Програма за закрила на детето на Община Враца за 2025 г. ще гласуват на днешното си заседание общинските съветници във Враца. Точката е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията.
Според докладната сред основните оперативни цели, които се поставят с този документ, са осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца; създаване на условия за социално включване на децата и младежите в Община Враца, насърчаването формирането на активна гражданска позиция по всички въпроси, касаещи благосъстоянието на децата в Община Враца и др.
Съветниците ще приемат и два доклада за резултатите от междинните оценки на изпълнението на План за устойчива градска мобилност на Община Враца и на Плана за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021 г. – 2027 г.. На гласуване ще бъдат подложени предложенията на кмета Калин Каменов за дофинансиране от бюджета на Община Враца за 2026 г. на инвестиция „Мобилност и зелен транспорт в общините Враца и Монтана” и за кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Подкрепа за ученици с таланти”.
Сред останалите точки са именуване на улици, изменение на бюджета на Община Враца за 2025 г., одобряване на списък с проекти за съфинансиране от Фонд „Култура“, откриване на процедура за отдаване под наем на помещения на Центъра за кожно-венерически заболявания Враца, приемане на извършени от „ВиК“ ООД – гр. Враца инвестиции и предаването им за управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия.
Ще бъдат разгледани и четири докладни за разпореждане с имоти. Общо точките в проекта за дневен ред са 18, като има и две допълнителни предложения – за изграждане на кръстовище със светофарна уредба и за издаване на „Запис на заповед” от кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по инвестиция „Ново поколение местни политики за култура за община Враца“.
/ВД/
