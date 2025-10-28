Подробно търсене

Пет улици във Враца и село Бели извор и парк във врачански квартал получиха имена

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
На снимката: (от ляво на дясно) Стефан Стаменов, зам.-председател на ОбС Враца, д-р Владимир Христов, председател на ОбС Враца и Цветелина Николаева, зам.-председател на ОбС Враца. Снимка: кореспондент ан БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
28.10.2025 12:58
 (БТА)

Улици във Враца и село Бели извор и парк в града получиха днес имена на заседание на Общинския съвет. Докладната бе внесена от председателя на съвета д-р Владимир Христов. В нея се посочва, че традицията да се именуват улици на бележити исторически личности, дали своя значителен принос за обществото, е добре позната по света, като по този начин се отдава почит на предците и се съхранява културно-историческото наследство. Предложението за имената е направено от Комисията по наименованията за мандат 2023-2027 г.

Улиците във Враца се намират в кв. „Медковец“. Бе решено тази, с идентификатор № 12259.1025.579 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Враца да носи името „ген. Кирил Ботев", улица с идентификатор № 12259.1025.579 да се казва „адв. Първан Първанов“ и улица с идентификатор № 12259.1025.579  да се казва „арх. Петър Дограмаджиев“.

Съветниците гласуваха още новият парк в ж.к. „Сениче“ да носи същото име, а улиците в село Бели извор да се казват „3 март“ и „Шипка“.

 

/ТТ/

