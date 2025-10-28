Общинският съвет във Враца прие общинска програма за закрила на детето за тази година

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
БТА, Заседание на ОбС Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
28.10.2025 14:03
Програмата за закрила на детето на Община Враца за 2025 г. приеха на днешното си заседание общинските съветници. Тя е разработена съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето от Комисия за детето към Община Враца, назначена със заповед на кмета.

Основните оперативни цели, заложени в програмата, са шест: осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца; създаване на условия за социално включване на децата и младежите в Община Враца, в т.ч. на децата в риск; подобряване здравето на децата; насърчаване на формирането на активна гражданска позиция по всички въпроси, касаещи благосъстоянието на децата в Община Враца; спорт, култура и дейности за свободното време; живот без насилие за всички деца, мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето, защита правата на децата.

Всяка от шестте оперативни цели включва дейности за тяхното изпълнение, отговорните институции, сроковете и очакваните резултати, които са реално изпълними, се посочва в докладната, внесена от кмета Калин Каменов.

Сред очакваните резултати са развити качествени социални услуги за подкрепа на децата и семействата; укрепване капацитета на специалистите, предоставящи социални услуги за деца; повишаване здравната култура на децата; осигуряване на ефективна превенция на хроничните незаразни болести, уврежданията и затрудненията в развитието в детска възраст; намаляване на броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; увеличаване броя на подпомогнатите деца с изявени дарби и др.

