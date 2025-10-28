Общинският съвет във Враца прие общинска програма за закрила на детето за тази година

Програмата за закрила на детето на Община Враца за 2025 г. приеха на днешното си заседание общинските съветници. Тя е разработена съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето от Комисия за детето към Община Враца, назначена със заповед на кмета.

Основните оперативни цели, заложени в програмата, са шест: осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца; създаване на условия за социално включване на децата и младежите в Община Враца, в т.ч. на децата в риск; подобряване здравето на децата; насърчаване на формирането на активна гражданска позиция по всички въпроси, касаещи благосъстоянието на децата в Община Враца; спорт, култура и дейности за свободното време; живот без насилие за всички деца, мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето, защита правата на децата.

Всяка от шестте оперативни цели включва дейности за тяхното изпълнение, отговорните институции, сроковете и очакваните резултати, които са реално изпълними, се посочва в докладната, внесена от кмета Калин Каменов.

Сред очакваните резултати са развити качествени социални услуги за подкрепа на децата и семействата; укрепване капацитета на специалистите, предоставящи социални услуги за деца; повишаване здравната култура на децата; осигуряване на ефективна превенция на хроничните незаразни болести, уврежданията и затрудненията в развитието в детска възраст; намаляване на броя на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; увеличаване броя на подпомогнатите деца с изявени дарби и др.