Промяна в размера на продажната цена на дървесината от Общинското предприятие “Разградлес“ ще обсъди Общинският съвет в Разград

Промяна в размера на продажната цена на дървесината от Общинското предприятие „Разградлес“ ще обсъди на днешното си заседание Общинският съвет в Разград, съобщиха от общинската администрация.

Според директора на предприятието приемането на нов ценоразпис се налага и е съобразено с промяната в пазарните цени на дървесината, посочва в докладната записка кметът Добрин Добрев. Приложеният ценоразпис показва, че един пространствен кубик дърва за огрев от видовете цер, габър и друга широколистна твърда дървесина, доставена до адрес на клиента, от 108 лв. ще стане 111,48 лв. Акацията и гледичията ще струват 82,14 лв., а трупите – дъб и други твърди широколистни от 216 лв. за кубически метър ще се продават за 217,10 лв.

На заседанието ще бъде обсъден и годишният план за ползване на дървесина от ОП “Разградлес“ за 2026 г. Прогнозното количество, което се предвижда да бъде предоставено за продажба по ценоразпис чрез добив и продажба на добита дървесина от склад, е в размер 34 238 куб.м. лежаща маса, се посочва в докладната записка.

Сред предложенията за обсъждане на сесия е също изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане –общинска собственост за 2025 г., в която се предлага да бъдат включени още девет имота. В дневния ред на общинската сесия са включени още докладни за продажба на имоти – частна общинска собственост на собствениците на законно построените в тях сгради.

Съветниците ще обсъдят актуализираната бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград, както и извършените корекции по общинския бюджет за третото тримесечие на годината. На октомврийската сесия на съветниците предстои да бъде одобрен и годишния отчет относно изпълнението на концесионните договори за 2024 г. Последната докладна в дневния ред е разрешение на обект за изготвяне на проект за подробен устройствен план на имот в Стражец, в който фирма „МАТ“ ООД предвижда да реализира проект по Националния план за възстановяване и устойчивост, свързан с т.нар. батерии – контейнери за съхранение на енергия.