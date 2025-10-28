Художничката Александрина Караджова рисува великолепието на балета и женската фигура в изложбата „Сред звездите“

Александрина Караджова представя изложбата „Сред звездите“ в столичната галерия Vivacom Art Hall. По думите на домакините част от картините ще „оживеят“ с добавена реалност от магьосниците на видео мапинга Elektrick.me. Експозицията ще бъде открита днес, 28 октомври, и ще продължи до 7 ноември, съобщават от екипа на галерията.

Организаторите посочват, че „Сред звездите“ е вдъхновена от света на балета и изящността на женската фигура и приканва ценителите да пристъпят в една мечтателна вселена, в която фината емоционалност и изящното движение се преплитат с приказни истории и сюрреалистични елементи.

Изложбата включва 20 картини - тринадесет средни и големи платна, както и седем миниатюри. Повечето са изпълнени с маслени бои върху лен, а много от тях включват металически пигменти – бронз, мед и злато.

„Като художник, който през целия си творчески път изследва женствеността във всичките й превъплъщения, балетната тема дойде към мен някак съвсем естествено. За мен балетът е еманация на грация, нежност и изящност. И въпреки че темата е твърде често използвана в изкуството, вярвам, че всеки художник има свой собствен поглед и подход към нея”, разказва авторката.

Александрина Караджова е съвременен български художник, който вече над 20 години твори под марката Acrista Art. Нейна „визитна картичка“ е сайтът acrista.com, където тя споделя поетичната си визия за света, пресътворена в изящни и въздействащи маслени платна. Участвала е в множество изложби у нас и в чужбина, а нейни произведения са продадени в България до Австралия, от Германия до Южна Корея, от Финландия до Испания, от Англия до Съединените щати.

/ВСР