Тръмп се срещна с новата японска премиерка Такаичи, очаква се подписването на важно споразумение

Американският президент Доналд Тръмп се срещна в Токио с японската премиерка Санае Такаичи, очаква се двамата да обсъдят въпроси, свързани с търговията и отбраната, предаде Франс прес.

Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака преди срещата, която се очаква да продължи 45 минути. Такаичи благодари на Доналд Тръмп за "дългогодишното приятелство" с бившия премиер Шинзо Абе, който е и неин бивш ментор.

"Бях много впечатлена и вдъхновена от вас", заяви новата премиерка на Япония.

От своя страна Тръмп я увери, че Вашингтон е съюзник "на най-високо ниво" на Токио. Това се случи в момент, в който САЩ изискват от архипелага да увеличи разходите си за отбрана.

"Винаги съм изпитвал голяма любов и дълбок респект към Япония. Искам да ви уверя, че това ще бъде привилегирована връзка. Ние сме съюзник на най-високо ниво", подчерта Тръмп.

Такаичи от своя страна заяви, че иска да отвори “нова златна ера" в японско-американските отношения, докато Токио се изправя пред нарастващата военна мощ на съседен Китай, отбелязва АФП.

Преди началото на срещата японският в. "Асахи" съобщи, че Такаичи иТръмп са в последния етап от подготовката на съвместен документ за осигуряване на редки земни елементи и други критични минерали и укрепване на веригите за доставки, отбелязва Ройтерс.

Споразумението, което двамата лидери планират да подпишат по време на срещата си, има за цел да отговори на опасенията за икономическата сигурност след решението на Китай от октомври да затегне контрола върху износа на редкоземни елементи, които са от решаващо значение за широка гама от продукти, от смартфони до изтребители, пише вестникът, позовавайки се на японски правителствени служители.

В отговор на доминиращата роля на Китай в световното производство, Белият дом първоначално планираше да наложи 100% допълнителна митническа такса върху китайския износ. Но в неделя Вашингтон и Пекин постигнаха рамково споразумение за търговска сделка, която може да спре планираните американски мита и китайския контрол върху износа на критични минерали. Очаква се Тръмп и китайският президент Си Цзинпин трябва да се срещнат в четвъртък в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея, за да подпишат условията.