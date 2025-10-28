Подробно търсене

Промени в наредбата за управление на общинските предприятия ще обсъдят съветниците в Каварна

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, архив
Каварна ,  
28.10.2025 06:33
 (БТА)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, ще разгледат общинските съветници в Каварна на свое заседание. Това е посочено в проекта на дневен ред, публикуван на сайта на Общината. Като следваща точка ще бъде обсъден и проект за приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие град Каварна.

Общинските съветници в крайморския град ще вземат решение и за минималните и максимални цени на таксиметровите услуги в общината. Ще бъде разгледана и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

В няколко точки от дневния ред общинските съветници ще се разпоредят с имоти- общинска собственост и ще решат дали да дадат разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове. 

