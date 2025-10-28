Общинският съвет ще разгледа предложение за прекратяване и ликвидация на медицинския център в град Кула

Общинският съвет в Кула ще разгледа предложение за прекратяване и ликвидация на „Медицински център 1-Кула“ ЕООД. Това е една от точките в дневния ред на днешното редовно заседание, публикуван на сайта на Община Кула.

Председателят на Общински съвет-Кула д-р Димитър Цанков предлага Общинският съвет, в качеството му на принципал на лечебното заведение, да открие процедура по ликвидация на дружеството. В материалите към тази точка от дневния ред е посочено, че дружеството не осъществява дейност от 16 години.

Предложение от кмета на община Кула д-р Владимир Владимиров за включване на поземлен имот в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост и актуализация на разчета за капиталовите разходи на Община Кула за 2025 г. също са част от дневния ред на заседанието.

Днешното редовно заседание на ОбС-Кула започва в 11:45 часа.