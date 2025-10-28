Минималната работна заплата в босненската Република Сръбска става 511 евро от 2026 г.

От догодина минималната работна заплата в босненската Република Сръбска ще бъде 511 евро, съобщи ХИНА. Сумата ще съответства на тази, определена от Федерация Босна и Херцеговина по-рано тази година, припомня хърватската агенция.

Според Дейтънско мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

Решението за повишаване на минималната работна заплата беше прието вчера след разговори между правителството и представители на синдикатите в Баня Лука, посочва ХИНА.

Съгласно новите условия, работниците със средно образование ще печелят минимум 536 евро, докато тези с висше образование ще имат минимална работна заплата от 740 евро. Тези увеличения представляват ръст между 10 и 11,5 процента в сравнение с предишните нива.

Лидерът на Конфедерацията на синдикатите на Република Сръбска Горан Станкович заяви, че тази стъпка ще подобри жизнения стандарт на работниците, но добави, че са необходими допълнителни увеличения на заплатите, за да се запазят служителите и да се подобри общата икономическа ситуация.

Правителството на Република Сръбска въведе и данъчни облекчения за работодателите, които ще плащат с 27 евро по-малко на служител данъци и вноски за двете категории с най-ниски заплати.