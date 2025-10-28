Актуализация на програмата за капиталови разходи ще обсъди Общинският съвет в Добрич. Това е посочено в проекта на дневен ред, публикуван на сайта на Община Добрич.

Съветниците ще разгледа също и предоставена информация за промени в бюджета на Общината за 2025 година.

Съветниците ще трябва да вземат решение и за запазване на минималните и максимални цени на таксиметровите услуги, както и да обсъдят разходите за командировка на кмета и на председателя на Общинския съвет.

Кметът на Добрич ще представи на заседанието и отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет.

Съветниците ще трябва да решат дали да бъде закупен нов графичен рентгенов апарат и нов дигитален мамограф за нуждите на Диагностично-консултативен център – II.

Ще бъде разгледано и предложението за носител на Националната литературна награда „Йордан Йовков“ за 2025 година. Съветниците ще разгледат и докладна за определяна на място за изграждане на паметник на Христо Ботев в Добрич.

По време на заседанието ще бъде разгледана и докладна записка, внесена от кмета на Добрич по предложение на Регионален исторически музей – Добрич. Тя е свързана с развитието на Етнографски комплекс „Стария Добрич“ като туристически обект.

В няколко докладни ще бъде гласувано прекратяване на съсобственост, отдаване на имоти под наем и частично изменение в Общия устройствен план. Ще бъдат разгледани и предложения за изработване на подробни устройствени планове. Като в едната от тях съветниците ще трябва да решат дават ли разрешение за изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич и на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в жилищен квартал „Добротица“, за промяна от зона „ЖС – Жилищна устройствена зона за Средноетажно застрояване” в зона „СМФ – Смесена Многофункционална устройствена зона“, като според внесените документи намерението на инвеститора е сградата, която ще бъде издигната, да е до 65 метра височина, като ще преобладава жилищното строителство.

Като допълнителна докладна е внесено за разглеждане предложение за намаляване на капитала на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД и приемане на Учредителен акт с вписаните промени.