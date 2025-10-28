Български и румънски свещеници ще отслужат литургия в скална църква край Русе в памет на света Теофана

Български и румънски свещеници ще отслужат днес архиерейска света литургия в скалната средновековна църква "Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат" в комплекса Ивановски скални църкви край Русе. Това съобщиха от Русенската митрополия.

Поводът е честване паметта на света Теофана Басараб, канонизирана от Румънската православна църква през 2022 година.

Литургията ще се възглави от Главиницкия епископ Макарий – викарий на Русенския митрополит Наум, заедно със свещеници от епархията и представители от Румънската православна църква.

Уредникът в Русенския музей Евгени Георгиев обясни за БТА, че честваната светица е известна в българската история като царица Теодора, първа жена на цар Иван Александър, като по-късно е приела монашество под името Теофана. Нейно старинно изображение от средата на 14-и век има запазено в скалната църква, където ще бъде отслужена литургията. Там тя е представена като ктитор на храма.