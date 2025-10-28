Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
БТА, архив, Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
Перник,  
28.10.2025 06:40
 (БТА)

Общинските съветници в Перник се събират извънредно относно освобождаването на досегашния управител на общинското предприятие „Дезинфекция“ ЕООД, се съобщава на сайта на Общинския съвет.

Дневният ред се състои само от една докладна, депозирана от председателя на Общинския съвет Денислав Захариев. По време на заседанието ще бъде избран временно изпълняващ длъжността управител на предприятието.

/ВД/

