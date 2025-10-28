Националната агенция за оценяване и акредитация ще връчи за първи път отличия за добри практики "Наука - висше образование - бизнес и общество"

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) ще връчи за първи път годишни отличия за добри практики "Наука - висше образование - бизнес и общество". Церемонията ще се състои днес, 28 октомври, от 18:00 ч. в аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха от НАОА.

В началото на 2025 г., като част от инициативите по отбелязване на 30-годишния юбилей от създаването на НАОА, Агенцията постави началото на създаването на Каталог на добри практики. Целта му е осигуряване на по-широка видимост на постиженията на висшите училища и на научните организации, както и споделяне на успешни взаимодействия между науката, образованието и потребителите на научни резултати, и кадри. Също поощряване и насърчаване на активното включване на студенти, докторанти и млади учени в академичната, изследователската, социалната и предприемаческата дейност на институциите.

В тази връзка, по предложение на Консултативния съвет към НАОА, Акредитационният съвет прие решение за учредяване на годишни отличия "Наука - висше образование - бизнес и общество" за добри практики в дейността на висшите училища, научните организации и бизнеса.

Отличията са обособени в шест категории: "Партньорство висше училище - бизнес"; "Внедряване на научни резултати в полза на бизнеса/обществеността"; "Инициатива за учене през целия живот"; "Социално значима практика, реализирана от висше училище или научна организация"; "Практика за ангажиране на студенти и млади учени"; "Институционална инициатива за устойчиво развитие на висше училище".

Ще бъде определена и най-добра практика "Наука - висше образование - бизнес и общество" за 2025 година.

За отличията са подали предложения 14 висши училища и четири научни организации. Те споделиха 137 свои добри практики, които са разгледани и оценени от членовете на Консултативния съвет, поясняват от НАОА. И информират, че в церемонията на 28 октомври се очаква да се включат представители на академичните среди, на бизнеса, на държавните институции и на научната общност.