Общинските съветници в Дулово ще гласуват План за защита при бедствия

План за защита при бедствия на Община Дулово ще гласува на днешното си редовно заседание местният общински съвет, става известно от дневния ред на сесията, публикуван на уебсайта на администрацията.

Планът е разработен с цел да се повиши капацитетът на органите за управление за координиране на превантивната дейност, за предварително обмислено управление на действията и взаимодействията по време на бедствие, както и при възстановяване на щети от тях.

Съветниците ще гласуват и План за сигурност на сградата на администрацията. Той включва описание на обектите и оценката на риска и правилата за поведение на служителите при заплаха от терористичен акт, както и действията, които да се извършат при участие в такава ситуация.

В дневния ред на заседанието са залегнали точки, свързани с отдаването под наем на общински имоти в Дулово и селата Козяк и Вокил и продажба на общинска собственост в село Яребица.