Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи със съседните държави

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи със съседните държави, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е и трафикът на граничните преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.