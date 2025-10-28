Общинският съвет в Угърчин ще разгледа предложение за купуване на багер товарач за нуждите на Общината. Точката е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията, за днешното заседание.

„Ежедневно възниква необходимостта от почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци върху терени - общинска собственост. Навременното почистване на биологичните биоразградими и битови отпадъци е свързано с повишаването на качеството на живот на жителите на общината и запазване на екологично чиста среда”, е записано в докладната.

Предварителни проучвания са показали, че за нова машина са необходими 204 000 лв. с ДДС, като се дава възможност плащането да бъде разсрочено в рамките на 36 месеца с 30 процента първоначална вноска в размер на 61 200 лв. Сумата е налична по сметката за чужди средства в Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, от натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Според разпоредбите на Наредба 7 от 2013 г., с която се определя редът и начинът за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъците, натрупаните средства от отчисленията се разходват от общините за закупуване на транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.

Затова предложението е Общинският съвет да даде съгласие сумата до 61 200 с ДДС, представляваща първоначална вноска (30 на сто) по 36-месечен лизингов примерен план за закупуване на багер товарач да бъде платена от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО.

Сред акцентите на заседанието са още приемане за сведение на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Угърчин за 2024 г.; информация за текущото изпълнение на общинския бюджет към третото тримесечие на 2025 г. и актуализация на разходите за годината; одобряване на бюджетната прогноза за периода 2026 – 2028 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности; одобряване на разходите за командировки в страната и в чужбина на председателя на Общинския съвет и на кмета на Общината за третото тримесечие на 2025 г. и др.

Предвидени са още питания, становища и предложения на граждани.