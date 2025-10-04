Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Един човек е загинал при катастрофа на пътя между Елена и Лясковец, край село Миндя
Снимка: БТА/Архив
Велико Търново,  
04.10.2025 09:02
 (БТА)

Млад мъж от село Драганово е загинал при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало снощи около 21:00 ч. на разклона за село Миндя. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 24-годишен от село Драганово, движещ се от Елена към Лясковец, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

На място е загинал водачът, други двама пътници са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

През юли на същата пътна отсечка при тежка катастрофа също загина един човек.

 

/БИ/

Към 09:24 на 04.10.2025 Новините от днес

