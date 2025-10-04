Шави посочи Испания и Аржентина за фаворити на Световното първенство през 2026 година

site.btaШави посочи Испания и Аржентина за фаворити на Световното първенство през 2026 година
Бившият испански халф Шави Ернандес посочи фаворитите на Световното първенство през 2026 година.
„Испания вече доказа, че може и знае как да се състезава за титли. Те са носители на трофея на европейските шампиони. За мен Испания, заедно с Аржентина, са основните претенденти за световната купа“, заяви Шави пред Marca.
Аржентина е настоящият световен шампион, докато Испания е европейски първенец.
Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.
/БД/
