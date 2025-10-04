Подробно търсене

Ива Кръстева
Шампионът Фенербахче загуби от Жалгирис във втория си мач за сезона от Евролигата
снимка: AP Photo/Altaf Qadri
Атина,  
04.10.2025 10:30
 (БТА)

Защитаващият титлата си тим на Фенербахче (Турция) загуби като гост от Жалгирис (Литва) с 81:84 (20:29, 17:14, 16:22, 28:19) в среща от втория кръг на Евролигата по баскетбол за мъже.

Найджъл Уилямс-Гос вкара 20 точки за успеха, Силвен Франсиско добави 18, а Моузес Райт - 11. За Фенербахче Уилям Болдуин IV се отличи с 36 точки, а 12 добави Девон Хол.

Жалгирис вече е с баланс 2-0, след като откри сезона с победа на чужд терен срещу миналогодишния финалист Монако, преди да се наложи и над актуалния шампион. Литовският отбор ще се стреми да пренесе този импулс в две последователни гостувания срещу Байерн Мюнхен на 10 октомври и Цървена звезда на 14 октомври.

Испанският гранд Барселона постигна първи успех със 103:96 (26:17, 25:28, 24:22, 28:27) при визитата си на Панатинайкос (Гърция). 

Уил Клайбърн записа 23 точки и 6 борби, Торнике Шенгелия се отчете със 17 точки, а Николас Лапровитола - 15 и 9 асистенции. За домакините Хуан Ернангомес реализира 27 точки и спечели 8 борби, а Костас Слукас завърши с 18 точки и 11 асистенции.

Апоел Тел Авив (Израел) победи като гост Анадолу Ефес (Турция) с 87:81 (21:22, 14:24, 26:13, 26:22) след силно второ полувреме.

Антонио Блекни беше най-резултатен за Апоел със 17 точки, Илайджа Брайънт наниза 15. Джордан Лойд се отличи за Анадолу Ефес с 25 точки.

На 8 октомври (вторник) Апоел ще се върне в София, за да приеме друг израелски тим - Макаби Тел Авив.

В други срещи от турнира миналогодишният финалист Монако спечели срещу Дубай със 103:81 (26:23, 24:23, 29:13, 24:22), АСВЕЛ Вильорбан победи испанския Баскония със 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29), Валенсия (Испания) се наложи над Виртус Болоня (Италия) със 103:94 (26:23, 23:23, 26:25, 28:23), а Макаби Тел Авив (Израел) загуби от Париж с 94:101 (20:27, 21:21, 22:26, 31:27).

/ИК/

