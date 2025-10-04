Подробно търсене

Орлин Павлов, Китодар Тодоров и 100 кила озвучават анимация с българско участие, премиерата е на 17 октомври

„Джон Вардар срещу галактиката“, снимка – екип
София,  
04.10.2025 10:16
 (БТА)

Спасението на галактиката е в ръцете на последния човек, който би трябвало да се нагърбва с тази отговорна задача. Защо и как става това разказва „Джон Вардар срещу галактиката“. Междузвездно приключение се приземява с гръм и трясък в кината на 17 октомври, информират от No Blink Film. По думите им тази щура каша с интергалактически измерения може да ни измъкне само един най-обикновен човек от планетата Земя с гръмкото име Джон Вардар.

Пълнометражната анимация е озвучена от Орлин Павлов, 100 кила, Силвия Петкова и Китодар Тодоров,

Когато Зарк, приличащ на безформена кофа за боклук робот, отвлича Джон на космическия си кораб, той по неволя трябва да се бие със зелени чудовища, син извънземен хакер, тенекиени роботи и розови човекоядци, за да се спаси. Наградата обаче си заслужава - нови, и то истински приятели и една голяма любов. „Този щур анимационен филм няма как да ни реши проблемите с цената на парното, но ще ни накара поне за малко да забравим за тях и да се посмеем в киносалона с малките си и не толкова малки деца“, коментират от екипа. 

„Джон Вардар срещу галактиката“ е копродукция между Република Северна Македония, Хърватия, Унгария и България. Сценарист и режисьор е Гоце Цветановски. Музиката е на Мирослав Димов, а продуценти са Алън Кастильо, Миляна Драгичевич, Калин Калинов.

Както писа БТА, премиерата у нас в рамките на 29-ото издание на „София филм фест“.

/ТС/

04.03.2025 12:56

Първият пълнометражен анимационен филм от Република Северна Македония ще бъде представен у нас на 15 март

Първият пълнометражен анимационен филм от Северна Македония ще бъде представен у нас в рамките на 29-ото издание на „София филм фест“. На 15 март в столичното кино „Одеон“ за „Джон Вардар срещу Галактиката“ ще говорят представители на екипа му, съобщават от „Арт фест“.

