Шест спектакъла на млади режисьори и актьори предвижда тазгодишният фестивал „Младите в театъра“ в Ловеч

Шест спектакъла на млади режисьори и актьори предвижда четиринадесето издание на фестивала „Младите в театъра“ в Ловеч, който ще се състои от 7 до 13 октомври. Целта е да се подкрепят младите творци в театъра, които без съмнение ще определят облика на театралното ни изкуство през следващите години, съобщи Цветан Тодоров от театъра.

Откриването е на 7 октомври (вторник) със спектакъла „Без резерви“ на режисьора Пресиян Кузов, продукция на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик.

Следват „Алиса в страната на чудесата“, режисьор Сабина Коен, на сдружение „Безумие“ , „Хензел и Гретел“ с режисьор Иван Жунтовски на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ - Плевен, „Нечовек“ с режисьор Любомир Колаксъзов на Народния театър „Иван Вазов“, „Човек изчезва през Фаустцена“ с режисьор Борис Кръстев на Драматичен театър - Ловеч и „Анна – непоправимата“ с режисьор Надя Панчева на "Оренда арт център", посветен на Анна Политковска.

Спектаклите са в ловчанско читалище „Наука – 1870“ и в камерната зала на театъра. Началото е от 18:00 часа и само в последната вечер е от 18:30 часа.

Освен в читалището част от представленията са в камерната зала на Драматичен театър „Борис Луканов“ – Ловеч.

Съпътстващата програма включва музикални вечери на открито пред сградата на театъра. Предвидени са концерти на групата "Живи и здрави", изпълнения на Лъчезар Кацарски, Маринела Дочева и Живко Петков на "Русита Акустик".

Ще бъде открита документална изложба, посветена на 100 години от раждането на Георги Парцалев.

На 13 октомври от 17:00 часа ще бъде представена книгата „Катя Паскалева. Тишина от думи“ с автор Георги Тошев в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“.

В дните на фестивала е предвиден и уъркшоп „Карнавал“ по текстове на Димитър Димов, като на 10 октомври на различни места в града ще могат да се видят откъси от работата на актьорите на ловешкия театър.

Фестивалът „Младите в театъра” 2025 се организира от Драматичен театър- Ловеч, с финансовата подкрепа на Министерството на култура. Събитието има за цел да открива, популяризира и подпомага млади творци в театралното изкуство.

Първият фест се е провел през 1985 г. и с известни прекъсвания се провежда и днес, добави Тодоров.