Париж ФК се наложи на Лориен във френската Лига 1

Боян Денчев
снимка: АР, Thomas Padilla
Париж,  
04.10.2025 09:02
 (БТА)

Париж ФК спечели с 2:0 домакинството си на Лориен от 7-ия кръг на френската Лига 1. Парижани стигнаха до победата с две попадения през първата част сдело на Илан Кебал в 25-ата и Жан-Филип Красо в 30-ата минута.

Париж ФК поведе още в 4-тата минута, но гол на Жан-Филип Красо бе отменен заради засада.

С този успех състава от френската столица вече има 10 точки и излезе на 8-ото място в класирането. 



Първенство на Франция по футбол, мачове от седмия кръг на Лига 1: 

Париж ФК – Лориен – 2:0

днес: 
Метц – Олимпик Марсилия
Брест – Нант
Оксер – Ланс

неделя:
Олимпик Лион – Тулуза
Льо Авър – Рен
Монако – Ница
Страсбург – Анже
Лил – Пари Сен Жермен

В класирането водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с 15 точки, следвани от Олимпик Марсилия, Монако и Страсбург с по 12, Лил и Ланс, Париж ФК с по 10 и други.

/БД/

Към 09:24 на 04.10.2025 Новините от днес

