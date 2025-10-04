Париж ФК се наложи на Лориен във френската Лига 1

Париж ФК спечели с 2:0 домакинството си на Лориен от 7-ия кръг на френската Лига 1. Парижани стигнаха до победата с две попадения през първата част сдело на Илан Кебал в 25-ата и Жан-Филип Красо в 30-ата минута.

Париж ФК поведе още в 4-тата минута, но гол на Жан-Филип Красо бе отменен заради засада.

С този успех състава от френската столица вече има 10 точки и излезе на 8-ото място в класирането.





Първенство на Франция по футбол, мачове от седмия кръг на Лига 1: Париж ФК – Лориен – 2:0 днес: Метц – Олимпик Марсилия Брест – Нант Оксер – Ланс неделя: Олимпик Лион – Тулуза Льо Авър – Рен Монако – Ница Страсбург – Анже Лил – Пари Сен Жермен В класирането водят Пари Сен Жермен и Олимпик Лион с 15 точки, следвани от Олимпик Марсилия, Монако и Страсбург с по 12, Лил и Ланс, Париж ФК с по 10 и други.