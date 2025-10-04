Подробно търсене

Иво Димчев представя нов албум и книга на концерта си тази вечер

Иво Димчев представя нов албум и книга на концерта си тази събота, снимка – организатори
София,  
04.10.2025 09:09
 (БТА)

Концертът на Иво Димчев тази вечер, 4 октомври, в зала 1 на НДК ще бъде и премиера на новия му музикален албум и книга, събрала текстове и снимки от всички негови спектакли между 2005 и 2025 г., информират от екипа на артиста. 

Припомнят, че преди месец Димчев спечели голямата награда на журито на кинофестивала в Сараево с документално-музикалния си филм „В ада с Иво”, а у нас филмът разпродаде три киносалона за няколко дни. Той спечели и още една голяма награда – от кинофестивала в Белград, отново на журито.

Както писа БТА, Иво Димчев празнува 20 години на сцената. По време на събитието, наречено „ОФ!20“, ще звучат „Моя”, „Баница”, „Сънувах те”, Erotic Star. Ще се почувстваме едновременно на Бродуей, на „Златният Орфей", на парти в Берлин, във Виенската опера и на балканска сватба – една уникална смесица от музика, визия, стендъп и разговор с публиката, коментират организаторите.

За първи път ще бъдат изпълнени дуетите на Иво Димчев с Нети - „Мамо” и Just Friends. Публиката ще получи златни помпони, с които ще танцува на негова песен, а чрез WhatsApp чат заедно ще създаде текст за друга песен, която Иво Димчев ще изпълни на живо.

