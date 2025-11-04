Подробно търсене

Десислава Пеева
Възстановени са правомощията на подуправителя на НЗОК проф. Момчил Мавров
Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров. Снимка: Никола Узунов/БТА, Архив
София,  
04.11.2025 16:42
Всички правомощия и контролни функции на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров са възстановени със заповед на управителя на НЗОК. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК. Правомощията му са възстановени от днес. 

На 16 октомври от НЗОК съобщиха, че правата на подуправителя проф. Момчил Мавров са ограничени заради проверка на дейността на всички дирекции и административни структури.

Вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства” приключи, информираха днес от пресцентъра на здравната каса. Проверката продължава в други звена, посочиха още оттам и добавиха, че при констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.

 

