Фондация „Димитър Бербатов“ връчи за 17-и път годишните награди "Успелите деца на България“. Церемонията се проведе в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието премина под мотото „Дарителството - мост между поколенията“ и събра финалистите от Клуб 2024, техните семейства, дарители, партньори и приятели на фондацията.

Мотото на вечерта оживя не само в духа на празника, но и в присъствието на онези, които вече са извървели своя път от лауреати до вдъхновители. Сред връчващите отличията бяха пианистът Ивайло Василев и математичката Мария Дренчева – деца на фондацията, чиито постижения отвъд пределите на България са ярко доказателство за силата на приемствеността. Техният пример показа, че мисията на Фондация „Димитър Бербатов“ – да подкрепя таланта, труда и постоянството, не завършва с една статуетка, а продължава да се реализира в успехите на всяко следващо поколение, се казва в прессъобщение на Фондацията.

И тъй като приемствеността бе основният акцент на вечерта, в програмата взеха участие деца от фондацията – вокалната група HighLights, флейтистката София Иванова и малката поп изпълнителка Касияна Китанова, чиито изпълнения придадоха на събитието допълнителен заряд и емоция. Водещ на церемонията беше Симеон Иванов от БНТ.

Изкуството като вдъхновение

Първи на сцената се качиха най-малките представители на област „Изкуства“. С неподправена радост и гордост своите отличия от Димитър Бербатов получиха Кристияна Бужева от Попово (изобразително изкуство), която е и лауреат на Голямата награда в категорията, Елена Димитрова от Русе (поп пеене) и Карина Маринкова от Варна (танцово изкуство) – деца, които още от ранна възраст впечатляват със сценично присъствие и талант.

В групата на по-големите – 5–8 клас, бяха отличени Илайда Хюсеинова от София (танцово изкуство), която взе статуетката за поредна година, Аника Димитрова от София (контрабас) и Кристина Енчева от Горна Оряховица (поп и рок пеене) – млади артисти с изключителна отдаденост на изкуството.

А в най-голямата възрастова категория – 9–12 клас, финалисти са Елизабет Захариева от Плевен (поп пеене), Вяра Пенчева от Габрово (изобразително изкуство) и Симона Василева от Сливен (литература) – творци, чиито имена се свързват с участия на национални и международни сцени. Статуетката за поредна година спечели Елизабет, която с талант и последователност се утвърди като млад артист. Тя и бе връчена от талантливия пианист Ивайло Василев – многократен лауреат на фондацията.

Науката – знание и вдъхновение

Със същата енергия, с която творците градят красота, младите умове на България доказват, че любопитството и упоритостта могат да променят света.

В категория „Наука“ за най-малките (1–4 клас) бяха отличени Андрей Пенчев от София (математика), Богомил Дончев от Казанлък (математика) и Ема Михайлова от София (математика) – деца, които още в началното училище проявяват блестящо аналитично мислене. Победител стана Богомил.

В групата 5–8 клас отличията отидоха при Кирил Зулямски (математика, информатика и химия), който стана лауреат на Голямата награда, както и при Александър Маслянков от Велико Търново (математика) и Стоян Балтов от Бургас (математика) – млади таланти, чиито постижения в състезания по математика и природни науки са повод за национална гордост.

В категорията 9–12 клас, наградени от Мария Дренчева бяха Веселин Маркович от Варна (информатика и информатика), Йоана Младенова от София (математика) и Стела Бинева от Димитровград (астрономия и математика). Те вече стъпват уверено към академичния свят, с приеми в престижни университети по света. Самата Мария в края на ученическата си кариера избра за себе си България и INSAIT.

Спортът – сила на духа и характер

Наградите за постижения в спорта отново показаха, че зад всяка победа стои постоянство, воля и силен характер.

В групата на най-малките (1–4 клас) статуетката взе Борислав Благоев от Велико Търново (карате), отличията получиха и Катерина Клечарова от София (олимпийско таекуондо) и Стоян Илиев от Варна (шахмат) – деца, които още от ранна възраст впечатляват със своята дисциплина и отдаденост.

Сред учениците от 5–8 клас бяха отличени Борис Клечаров от София (олимпийско таекуондо) – със статуетката на победителя, Карина Митрова от София (плуване) и Савина Петров от Шумен (фехтовка) – млади спортисти, чиито постижения вече надхвърлят националните граници и доказват, че успехът е резултат от постоянен труд и вяра в себе си.

В най-голямата възрастова категория – 9–12 клас победител стана Дарина Цветкова от София (кикбокс), финалисти са и Никола Кънов от София (шахмат) и Симона Иванова от Нови хан (плуване). Те са онези млади хора, които днес вдъхновяват с постиженията си и утре ще представляват България на световни първенства.

Специални отличия и признание

И тази година фондацията връчи специални отличия на участници, които през годините са показали изключителна последователност и принос към общността на фондацията.

Сертификати за дългогодишно членство в клубовете на „Успелите деца на България“ получиха Веселин Маркович, Добромир Иванов, Елизабет Захариева и Стела Бинева. Престижното отличие „Педагог на годината“ бе присъдено на арт педагога от Попово Искра Хаджииванова, която традиционно има най-много деца в годишните клубове на фондацията. Наградата бе връчена като признание за нейната всеотдайност, професионализъм и вдъхновение, с които последователно гради младите таланти.

Дарителството – вдъхновение, което остава

В съзвучие с мотото на вечерта, Фондация „Димитър Бербатов“ представи и нова инициатива, посветена на българските дарители от 1878 до 1944 година.

Проектът е визия за пространство, което ще обединява символиката на щедростта и духовността – място на памет, което да напомня, че имаме градители, с които да се гордеем. Повече подробности ще бъдат споделени на по-късен етап, но още сега инициативата предизвика интерес с идеята си да превърне дарителството в постоянен белег в културната карта на столицата.

"Дарителите са сред най-важните будители – те дават шанс на най-светлите пориви на младите българи за знания, образование и напредък. Днес наградихме онези, които ще продължат тази мисия напред в бъдещето“, сподели Димитър Бербатов по време на церемонията.

Седемнадесет години след първото си издание, проектът „Успелите деца на България“ продължава да дава сцена на талантите, които ще градят утрешния ден. Инициативата на Фондация „Димитър Бербатов“ доказва, че устойчивите каузи не просто отличават постиженията, а изграждат бъдеще – с хора, които вярват в усилието, в доброто и в собствената си сила.

Фондация “Димитър Бербатов” е основана с Учредителен акт на дарение от 07.04.2008 г. от футболната звезда Димитър Бербатов, воден от желанието си да допринесе за личностното усъвършенстване и реализация на децата на България. Основната мисия на Фондацията е всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света. Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация.

“Успелите деца на България” са първите в България учредени годишни награди за деца в ученическа възраст, във всички сфери на тяхната изява. Първият – от 2008 година, и най-голям проект на фондацията, който тя не спира да развива и надгражда. Неговата цел е преди всичко да поощри изявените деца и да стимулира тяхното развитие, обозначавайки постиженията им като значими за цялото общество. Той възпитава в уважение към успеха, основан на талант и усилия, в целеустременост, желание за изява и самоусъвършенстване.