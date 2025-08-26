Подробно търсене

През септември е премиерата на „В ада с Иво”, снимка – екип
София,  
26.08.2025 10:30
 (БТА)

Музикално-документалният филм „В ада с Иво” ще има премиера в рамките на международния фестивал за документално кино „София документал“ – на 26 септември в „Дом на киното“, и на 30 септември – в кино „Одеон“, съобщават от екипа. 

Българско-американската продукция (In Hell With Ivo) е портрет на българския хореограф, певец, композитор и куиър активист. Режисиран е от Кристина Николова, която живее и работи в Ню Йорк, изпълнителен продуцент е номинираният за „Оскар“ – Дейвид Франс, а продуцент от българска страна е Георги Николов.

Лентата разказва как Димчев превръща личните и социалните предизвикателства в провокативни публични и интимни спектакли. Проследени са пътуванията на артиста по време на пандемията, когато той, въпреки че е HIV-позитивен, изнася близо 400 безплатни концерта в домовете на хората в София, Ню Йорк и Лос Анжелис. 

„За първи път срещнах Иво в едно арт пространство в София. Неговото безкомпромиснo присъствие беше електризиращо – блестящ и изключително провокативен. По време на пандемията, докато другите се оттеглиха, Иво започна да изнася концерти на живо в домовете на хората. Очарована от неговата свобода и доброта, се върнах в България по време на карантината и направих късометражен филм, Corona Shoo Shoo, който събра над милион гледания онлайн. В продължение на четири години проследявах живота и изкуството на Иво. Неговата безстрашна креативност възроди моята собствена, преодолявайки страховете, които ме бяха отклонили от кино творчеството. Иво олицетворява безкомпромисното изкуство, носещо радост и изцеление във времена на криза, като ангел, който носи облекчение. Неговата история е за самотата на пътя на артиста, високата цена на почтеността и силата на изкуството да освобождава и свързва”, казва Кристина Николова.

„Колкото по-ограничена е средата, толкова по-вдъхновяваща е за мен. Когато се чувствам най- притиснат, неминуемо ми се откриват нови светове“, казва Иво Димчев.

Както писа БТА, наскоро филмът спечели Special Jury Award for Documentary – специалната награда на журито за документален филм, в 31-то издание на кинофестивала в Сараево.

„В ада с Иво” е в официалната селекция на общо 14 фестивала до момента, сред които кинофестивалите в Мюнхен, Белград и Ню Орлиънс. 

На 4 октомври в зала 1 на НДК ще се проведе концерт-спектакълът на Димчев – “Оф! 20”.

Свързани новини

23.08.2025 14:43

Документален филм за Иво Димчев взе специалната награда на журито на фестивала в Сараево

На завършилия снощи филмов фестивал в Сараево филмът на Кристина Николова „В ада с Иво“ (In Hell With Ivo) взе специалната награда на журито за документално кино, съобщава официалният сайт на форума. Филмът, чиято световна премиера бе на 9 май в
18.04.2024 10:07

Иво Димчев ще участва на фестивал в Словакия, заедно с артисти от цял свят

Иво Димчев ще участва на Pohoda Festival в Словакия, заедно с над 40 артисти от цял свят, сред които Queens of the Stone Age, Thievery Corporation, Пеги Гу, Скепта, Джеймс Блейк, Morcheeba, Pendulum, Black Pumas, Арлоу Паркс, съобщават от екипа на фестивала.
15.01.2024 17:43

Иво Димчев започва международно турне, през април ще има изложба в Ню Йорк

Иво Димчев започва международно турне. На 16 януари той ще пее в театър Frascati, в Амстердам, а на 18 януари ще излезе на сцената на музикалния фестивал Eurosonic Noorderslag, провеждащ се всяка година в нидерландския град Гронинген, съобщават от екипа на изпълнителя.
15.06.2023 17:53

Иво Димчев прави първа самостоятелна изложба

Иво Димчев подготвя първата си самостоятелна изложба в галерия „Доза“ тази есен, съобщават от екипа на артиста. Ще бъдат представени печатни портрети на хора, които го вдъхновяват. От години Иво твори автопортрети, които подписва със специален печат и телефонния му номер.

