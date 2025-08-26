През септември е премиерата на „В ада с Иво”

Музикално-документалният филм „В ада с Иво” ще има премиера в рамките на международния фестивал за документално кино „София документал“ – на 26 септември в „Дом на киното“, и на 30 септември – в кино „Одеон“, съобщават от екипа.

Българско-американската продукция (In Hell With Ivo) е портрет на българския хореограф, певец, композитор и куиър активист. Режисиран е от Кристина Николова, която живее и работи в Ню Йорк, изпълнителен продуцент е номинираният за „Оскар“ – Дейвид Франс, а продуцент от българска страна е Георги Николов.

Лентата разказва как Димчев превръща личните и социалните предизвикателства в провокативни публични и интимни спектакли. Проследени са пътуванията на артиста по време на пандемията, когато той, въпреки че е HIV-позитивен, изнася близо 400 безплатни концерта в домовете на хората в София, Ню Йорк и Лос Анжелис.

„За първи път срещнах Иво в едно арт пространство в София. Неговото безкомпромиснo присъствие беше електризиращо – блестящ и изключително провокативен. По време на пандемията, докато другите се оттеглиха, Иво започна да изнася концерти на живо в домовете на хората. Очарована от неговата свобода и доброта, се върнах в България по време на карантината и направих късометражен филм, Corona Shoo Shoo, който събра над милион гледания онлайн. В продължение на четири години проследявах живота и изкуството на Иво. Неговата безстрашна креативност възроди моята собствена, преодолявайки страховете, които ме бяха отклонили от кино творчеството. Иво олицетворява безкомпромисното изкуство, носещо радост и изцеление във времена на криза, като ангел, който носи облекчение. Неговата история е за самотата на пътя на артиста, високата цена на почтеността и силата на изкуството да освобождава и свързва”, казва Кристина Николова.

„Колкото по-ограничена е средата, толкова по-вдъхновяваща е за мен. Когато се чувствам най- притиснат, неминуемо ми се откриват нови светове“, казва Иво Димчев.

Както писа БТА, наскоро филмът спечели Special Jury Award for Documentary – специалната награда на журито за документален филм, в 31-то издание на кинофестивала в Сараево.

„В ада с Иво” е в официалната селекция на общо 14 фестивала до момента, сред които кинофестивалите в Мюнхен, Белград и Ню Орлиънс.

На 4 октомври в зала 1 на НДК ще се проведе концерт-спектакълът на Димчев – “Оф! 20”.

