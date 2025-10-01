Подробно търсене

Иво Димчев представя нов албум и книга на концерта си тази събота, снимка – организатори
София,  
01.10.2025 10:20
 (БТА)

Концертът на Иво Димчев тази събота ще бъде и премиера на новия му музикален албум и книга, събрала текстове и снимки от всички негови спектакли между 2005 и 2025 г., информират от екипа на артиста. 

Припомнят, че преди месец Димчев спечели голямата награда на журито на кинофестивала в Сараево с документално-музикалния си филм „В ада с Иво”, а у нас филмът разпродаде три киносалона за няколко дни. Вчера бе обявено, че печели и още една голяма награда – от кинофестивала в Белград, отново на журито.

Както писа БТА, на 4 октомври Иво Димчев празнува 20 години на сцената в зала 1 на НДК. По време на събитието, наречено „ОФ!20“, ще звучат „Моя”, „Баница”, „Сънувах те”, Erotic Star. Ще се почувстваме едновременно на Бродуей, на „Златният Орфей", на парти в Берлин, във Виенската опера и на балканска сватба – една уникална смесица от музика, визия, стендъп и разговор с публиката, коментират организаторите.

За първи път ще бъдат изпълнени дуетите на Иво Димчев с Нети - „Мамо” и Just Friends. Публиката ще получи златни помпони, с които ще танцува на негова песен, а чрез WhatsApp чат заедно ще създаде текст за друга песен, която Иво Димчев ще изпълни на живо.

/ДД

/ТС/

Свързани новини

09.09.2025 19:08

Иво Димчев и Илия Троянов ще участват на фестивала „Есен в Щирия“ в Грац

58-ото издание на фестивала Steirischer Herbst („Есен в Щирия“), което ще се проведе от 18 септември до 12 октомври в Грац, е фокусирано върху въпроса за войната и мира, съобщи АПА. „Темата е изключително актуална“, каза артистичният директор
26.08.2025 10:30

През септември е премиерата на „В ада с Иво”

Музикално-документалният филм „В ада с Иво” ще има премиера в рамките на международния фестивал за документално кино Sofia DocuMental – на 26 септември в „Дом на киното“, и на 30 септември – в кино „Одеон“, съобщават от екипа.
23.08.2025 14:43

Документален филм за Иво Димчев взе специалната награда на журито на фестивала в Сараево

На завършилия снощи филмов фестивал в Сараево филмът на Кристина Николова „В ада с Иво“ (In Hell With Ivo) взе специалната награда на журито за документално кино, съобщава официалният сайт на форума. Филмът, чиято световна премиера бе на 9 май в

