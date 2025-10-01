Иво Димчев представя нов албум и книга на концерта си тази събота

Концертът на Иво Димчев тази събота ще бъде и премиера на новия му музикален албум и книга, събрала текстове и снимки от всички негови спектакли между 2005 и 2025 г., информират от екипа на артиста.

Припомнят, че преди месец Димчев спечели голямата награда на журито на кинофестивала в Сараево с документално-музикалния си филм „В ада с Иво”, а у нас филмът разпродаде три киносалона за няколко дни. Вчера бе обявено, че печели и още една голяма награда – от кинофестивала в Белград, отново на журито.

Както писа БТА, на 4 октомври Иво Димчев празнува 20 години на сцената в зала 1 на НДК. По време на събитието, наречено „ОФ!20“, ще звучат „Моя”, „Баница”, „Сънувах те”, Erotic Star. Ще се почувстваме едновременно на Бродуей, на „Златният Орфей", на парти в Берлин, във Виенската опера и на балканска сватба – една уникална смесица от музика, визия, стендъп и разговор с публиката, коментират организаторите.

За първи път ще бъдат изпълнени дуетите на Иво Димчев с Нети - „Мамо” и Just Friends. Публиката ще получи златни помпони, с които ще танцува на негова песен, а чрез WhatsApp чат заедно ще създаде текст за друга песен, която Иво Димчев ще изпълни на живо.

/ДД