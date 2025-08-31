Брайтън победи Манчестър Сити с гол в последните минути, Уест Хем разгроми Нотингам Форест

Браян Груда се разписа в последната минута на редовното време и Брайтън записа изненадваща победа с 2:1 срещу Манчестър Сити в мач от третия кръг на английското първенство по футбол. Така отборът на Хосеп Гуардиола остана едва 12-и в класирането, след като започна сезона с успех и две загуби.

Ерлин Холанд изведе Сити напред в резултата в 34-та минута, когато преодоля двама защитници и отбеляза третия си гол за сезона. Домакините обаче изравниха в 67-та минута, когато ветеранът Джеймс Милнър бе точен от дузпа за игра с ръка на Матеус Нунеш.

Милнър, бивш футболист на Манчестър Сити между 2010 и 2015 с 203 мача за отбора, стана най-възрастният голмайстор от дузпа в историята на Висшата лига със своите 39 години и 239 дни.

Герой на деня бе Браян Груда. 21-годишното германско крило бе изведен зад гърба на защитата от Каору Митома и преодоля Джеймс Трафорд, след което вкара с лекота за 2:1. С първата си победа за сезона Брайтън е десети с точка повече от Сити.

Уест Хем пък разгроми с 3:0 Нотингам Форест като гост, а точни в заключителните шест минути бяха Джаръд Боуен, Лукас Пакета и Калъм Уилсън. Лондончани също записаха първа победа и са 15-и, а Форест е на деветото място.

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига: Нотингам Форест - Уест Хем - 0:3 Брайтън - Манчестър Сити - 2:1 по-късно днес: Ливърпул - Арсенал Астън Вила - Кристъл Палас от събота: Лийдс - Нюкасъл - 0:0 Съндърланд - Брентфорд - 2:1 Манчестър Юнайтед - Бърнли - 3:2 Тотнъм - Борнемут - 0:1 Уулвърхемптън - Евертън - 2:3 Челси - Фулъм - 2:0 Лидер във Висшата лига е Челси със седем точки, следван от Арсенал, Тотнъм, Ливърпул, Евертън, Съндърланд и Борнемут с по 6.