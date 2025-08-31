Подробно търсене

Брайтън победи Манчестър Сити с гол в последните минути, Уест Хем разгроми Нотингам Форест

Ивайло Георгиев
Брайтън победи Манчестър Сити с гол в последните минути, Уест Хем разгроми Нотингам Форест
Брайтън победи Манчестър Сити с гол в последните минути, Уест Хем разгроми Нотингам Форест
Браян Груда (ляво) бележи победния гол за Брайтън / Adam Davy/PA via AP)
Лондон,  
31.08.2025 18:33
 (БТА)

Браян Груда се разписа в последната минута на редовното време и Брайтън записа изненадваща победа с 2:1 срещу Манчестър Сити в мач от третия кръг на английското първенство по футбол. Така отборът на Хосеп Гуардиола остана едва 12-и в класирането, след като започна сезона с успех и две загуби.

Ерлин Холанд изведе Сити напред в резултата в 34-та минута, когато преодоля двама защитници и отбеляза третия си гол за сезона. Домакините обаче изравниха в 67-та минута, когато ветеранът Джеймс Милнър бе точен от дузпа за игра с ръка на Матеус Нунеш.

Милнър, бивш футболист на Манчестър Сити между 2010 и 2015 с 203 мача за отбора, стана най-възрастният голмайстор от дузпа в историята на Висшата лига със своите 39 години и 239 дни.

Герой на деня бе Браян Груда. 21-годишното германско крило бе изведен зад гърба на защитата от Каору Митома и преодоля Джеймс Трафорд, след което вкара с лекота за 2:1. С първата си победа за сезона Брайтън е десети с точка повече от Сити.

Уест Хем пък разгроми с 3:0 Нотингам Форест като гост, а точни в заключителните шест минути бяха Джаръд Боуен, Лукас Пакета и Калъм Уилсън. Лондончани също записаха първа победа и са 15-и, а Форест е на деветото място. 

Първенство на Англия по футбол, мачове от третия кръг на Висшата лига:

Нотингам Форест - Уест Хем  - 0:3
Брайтън - Манчестър Сити    - 2:1

по-късно днес:
Ливърпул - Арсенал
Астън Вила - Кристъл Палас

от събота:
Лийдс - Нюкасъл             - 0:0
Съндърланд - Брентфорд      - 2:1
Манчестър Юнайтед - Бърнли  - 3:2
Тотнъм - Борнемут           - 0:1
Уулвърхемптън - Евертън     - 2:3
Челси - Фулъм               - 2:0

Лидер във Висшата лига е Челси със седем точки, следван от Арсенал, Тотнъм, Ливърпул, Евертън, Съндърланд и Борнемут с по 6.

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:34 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация