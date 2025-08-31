Форумът „Пирин фолк“ ще пребъде, защото е организиран прекрасно, каза д-р Ваня Монева, член на фестивалното жури

Форумът „Пирин фолк“ ще пребъде, защото е организиран прекрасно, каза за БТА д-р Ваня Монева, член на фестивалното жури. По думите й „Пирин фолк“ се развива вече 33 години и е един от най-големите фестивали в България. Той е с утвърдени изисквания и статус за участниците.

„Журирам на различни места. Тук специално има условия, които трябва да изпълняват всички, явили се. Имаме осем пункта, по които ги журираме. Много съм щастлива, че повечето от изпълнителите отговарят на условията. Това означава, че селективното жури се е постарало да избере по-доброто, защото напливът е голям и това е хубаво. Това говори, че фестивалът има своя престиж и привлича младите хора да участват в него“, каза още д-р Ваня Монева.

Тя добави, че впечатленията й от повечето изпълнители са чудесни и те са били отличени с награди.

Ваня Монева поясни, че при оценяването на участниците, журито попълва специален формуляр, който предава веднага. Така гласуването се запазва в тайна и журито не знае резултата от обобщените оценки. „Разбираме кой е спечелил, когато излезем на сцената, за да поднесем своите награди. Аз съм много щастлива, че на мен се падна честта да връча първата награда в конкурса за изпълнителско изкуство на трио „Сестри Гойкови“. Познавам ги от крехката им детска възраст. Те са от Варна. Аз съм ги журирала дълги години. Сега ги чух много съзрели и усетих присъствие на певци, които имат опит, познание - те са и студенти в Пловдивската академия“, каза още диригентката. Според нея е много важно едно дете да започне от малко да се занимава с музика. Доказателство за това е първата фестивална вечер на „Детския Пирин фолк“. Децата, които по-често излизат на сцена излъчват увереност, е мнението на Монева.

Според Монева не всеки, който не е получил награда, не се е представил добре. „Наградите са малко и така трябва да бъде. Щастлива съм за поредна година да отчета това, че нашият фолклор се поддържа от младите хора и то от цялата страна. Независимо, че тематиката на фестивала е пиринска, деца и млади хора от цялата страна идват и пеят в стилистиката. Това е голям успех за всички, които се явяват на тази голяма сцена. Добре е да се подготвят отдалеч, за да стъпят на този форум. А форумът ще пребъде, защото е прекрасно организиран и има компетентно жури, което реално отсъжда своите оценки“, коментира още диригентката.

Ваня Монева пожела на „Пирин фолк“ да пребъде и да продължава да е пример за всички фестивали, които се провеждат. Според нея отношението към сцената и към облеклото, с което се представят участниците, също е много важно. Те трябва да уважават българската народна песен, а това проличава от представянето на костюма, от присъствието на изпълнителя на сцената и, разбира се, от гласово покритие с красиво пеене.